Cittadinanzattiva consegna uova di Pasqua e tv nei Policlinici di Bari e Foggia

Matteo Valentino: “Generosità imprescindibile in questa emergenza”

FOGGIA – Uova di cioccolato in dono ai piccoli pazienti in attesa di una visita o ricoverati presso l’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari e televisori destinati ai reparti Covid del Policlinico Riuniti di Foggia. È questa la lunga scia di iniziative intraprese da Cittadinanzattiva Puglia in concomitanza con le festività pasquali.

Giovedì 1 aprile Matteo Valentino, segretario regionale di Cittadinanzattiva, insieme ai responsabili della Pubblica Assistenza AR27 Luca Genco, Marika Barratta, neo eletta nell’organismo amministrativo regionale di Cittadinanzattiva, Stefania Palmisano del Tribunale per i diritti del Malato hanno distribuito 100 uova di Pasqua per i bambini in reparto donati da un privato.

Nei giorni scorsi, invece, l’associazione ha donato – grazie all’impegno di privati- dieci televisori destinandoli al reparto malattie infettive degli ospedali Riuniti di Foggia.

“Questa pandemia ci ha insegnato che oltre alla forza del personale medico, tecnico ed infermieristico degli ospedali, il vero punto di forza è stato la generosità dei privati cittadini, che in maniera disinteressata hanno donato qualcosa a chi malauguratamente si è ritrovato in difficoltà. Senza la generosità dei cittadini probabilmente questa emergenza sarebbe stata ancora più dura. In questo senso vanno le due iniziative di Bari e Foggia, che testimoniano quanto di positivo può nascere anche nei momenti più bui”.