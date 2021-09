Cia Puglia, l’addio ad Antonio Minò: “Perdiamo un interlocutore prezioso”

Morte del sindaco di Avetrana, il ricordo del suo impegno per l’agricoltura al fianco delle organizzazioni

AVETRANA (TA) – “Siamo addolorati per la morte di Antonio Minò. Il sindaco di Avetrana è stato un uomo generoso, con un grande senso dell’umanità e dell’impegno politico, un interlocutore attento e prezioso per la nostra organizzazione e, più in generale, per il mondo dell’agricoltura. Nel rendergli l’ultimo saluto, esprimiamo il nostro più sincero cordoglio ai suoi cari e alla Comunità di Avetrana“.

Con una nota stampa, CIA Agricoltori Italiani della Puglia e la sua declinazione provinciale di CIA Due Mari hanno voluto ricordare Antonio Minò. Il sindaco di Avetrana è morto nell’ospedale di San Giovanni Rotondo (Fg), dove era ricoverato, per complicanze cardiache e respiratorie. Si era ammalato di Covid e questo, purtroppo, aveva ulteriormente peggiorato le sue condizioni di salute.

“Aveva 62 anni“, ricorda la nota stampa diramata da CIA CIA Agricoltori Italiani della Puglia, “e ancora moltissimo da dire sul piano della passione politica e dell’impegno per la propria Comunità. Il nostro pensiero va innanzitutto alla moglie e alle sue due figlie alle quali esprimiamo le nostre condoglianze. Oggi perdiamo un uomo e un politico di valore, capace di ascoltare, e col quale avevamo condiviso tante battaglie in favore degli agricoltori e per rilanciare un comparto che, ad Avetrana e in tutto il Tarantino, può e deve essere motore di sviluppo e di lavoro“.