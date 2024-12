Cerignola, il 10 dicembre va in scena ‘Chi è io?’

Prende il via la stagione 2024-2025 del Teatro Comunale Mercadante ‘Un teatro per tutti’, che sarà ospitata nel ‘Roma Teatro Cinema E…’.

CERIGNOLA – Martedì 10 dicembre 2024 prenderà il via la stagione 2024-2025 del Teatro Mercadante realizzata dal Comune di Cerignola, in collaborazione con Puglia Culture e con la direzione artistica di Savino Zaba, dal titolo ‘Un teatro per tutti’. Gli spettacoli inizieranno alle ore 21.00 e, in attesa della riapertura dello storico teatro Mercadante, anche quest’anno saranno ospitati nel ‘Roma Teatro Cinema E…’.

Il 10 dicembre (ingresso ore 20,30, sipario ore 21,00) andrà in scena ‘Chi è io?’, spettacolo scritto e diretto da Angelo Longoni, con Emanuela Rossi, Eleonora Ivone, Andrea Pannofino.E’ una produzione Nuovo teatro di Marco Balsamo, le scene, invece, sono a cura di Gianluca Amodio, i costumi di Lia Morandini, con le musiche di Paolo Vivaldi, in collaborazione con Aldina Vitelli. E’ un atto unico della durata di 80 minuti.

È una commedia teatrale divertente e metafisica, è uno show televisivo di successo nel quale si intervistano personaggi anticonformisti, è una commedia psicologica, psicosomatica, psichedelica, psicotropa che agisce su spettatori, pazienti, personaggi, presentatori e terapeuti.

‘Chi è io?’ è la domanda rivolta a Leo Mayer che lo costringe a ripercorrere alcuni momenti della sua vita come in un sogno accompagnato dalle persone che ama e che lo amano. Il suo è un tumulto di paure, debolezze e passioni in un vortice di annegamento. Può l’amore essere più forte della morte? Forse sì se i sogni, mischiandosi con la vita, ci riescono a strappare dall’anticamera dell’irreale. Leo Mayer rivive la propria esistenza con spostamenti della credibilità, verosimili ma non veri.

È così che lui, intellettuale, ironico pensatore, critico raffinato e sarcastico della società si trova nel tritacarne trash di un’ospitata televisiva in cui tutto viene fuso e mischiato.