C’era una volta l’Africa, il 9 novembre a Molfetta

Il racconto di migrazione C’era una volta l’Africa apre la stagione Famiglie a teatro alla Cittadella degli artisti di Molfetta

MOLFETTA – Una favola di migrazione che si fa racconto di vita inaugura domenica 9 novembre la stagione famiglie a teatro della Cittadella degli artisti, con la direzione artistica di Teresa Ludovico e Gianni Forte per Teatri di Bari. Alle ore 18 il laboratorio urbano di Molfetta accoglie la storia personale di Bakary Diaby in C’era una volta l’Africa.

Lo spettacolo, adatto a un pubblico tra i 6 e gli 11 anni, è stato scritto da Stefania Marrone e Cosimo Severo della Bottega degli apocrifi e smuove dalle assolate terre africane, seguendo le avventure del piccolo Bakary, “il bambino più affamato del villaggio – raccontano gli autori – che passa la notte a escogitare un piano per rubare la polenta che è avanzata al mercato. Così Bakary, a forza di avere fame, cresce fino a non entrare più nella capanna, nella scuola, nel villaggio, fino a dover cercare per sé una nuova strada”.

Con le evocative animazioni curate da Giovanni Antonio Salvemini, sul palcoscenico Bakary racconta un viaggio che affrontano migliaia di persone, dall’Africa all’Europa, e l’incontro con una cultura nuova, che non sente più estranea, ma ‘sua’, man mano che il tempo passa.

Novità della stagione 2025.26: un’ora prima dello spettacolo in Cittadella si tiene il laboratorio creativo gratuito curato da Giulia Petruzzella del Teatro dei Cipis. Domenica 9 novembre bambine e bambini si divertiranno a realizzare dei collage creativi. I posti sono limitati ed è quindi consigliabile la prenotazione via WhatsApp al numero 392 163 87 82. Obbligatoria la presenza di un adulto.

Botteghino

I biglietti della stagione Famiglie a teatro hanno costo di 6 euro. Disponibile anche l’abbonamento T10 A € 40 per 10 ingressi agli spettacoli pomeridiani. Biglietti e abbonamenti sono acquistabili al botteghino della Cittadella degli artisti (via Bisceglie 775, attivo tutti i giorni dalle 17 alle 20 tranne il lunedì), nei punti vendita e online sul circuito Vivaticket. Per informazioni: 392 163 87 82 e info@cittadellartisti.it.

La Stagione teatrale Rinascenza è organizzata dal Teatro della città di Rilevante Interesse Culturale Teatri di Bari con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Molfetta.