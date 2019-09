Castellana Grotte, grande successo per la Corrida Show 2019

La manifestazione si è svolta sabato 14 settembre scorso

CASTELLANA GROTTE (BA) – Giunta alla sua 21ª edizione, la Corrida ha chiuso la manifestazione estiva “Vieni a Ballare in Villa” curata dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Castellana Grotte che nel corso di tutta l’estate è stata un punto fermo dell’intrattenimento dedicato alla danza, potente elemento di aggregazione e benessere sociale.

La serata condotta da Pino Recchia, direttore artistico dell’intera manifestazione, ha visto 14 partecipanti le cui performance sono state valutate, oltre che dal pubblico, anche da una giuria tecnica presieduta dal Sindaco Francesco De Ruvo. Componenti ne sono stati l’Assessore ai Servizi sociali Maurizio Tommaso Pace, Anna Piepoli Assessore comunale di Alberobello, Mariarosa Lippolis Consigliere comunale di Noci, Mimmo Lefemmine Consigliere comunale di Putignano, Adriana Mazzarisi Assistente sociale, Vittorio Petruzzi Direttore della Schola Cantorum “Don Vincenzo Vitti”, Vito D’Elia Direttore della Banda Città di Castellana Grotte, Giuseppe Camicia Maestro dell’associazione musicale Nino Rota, Antonella Pinoli Consigliere Nazionale UILT, Giuseppe Di Matteo giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, Daniela Lovece direttore responsabile della testata giornalistica ViviCastellanaGrotte, Nicola Cardone giornalista di FAX, Maurizio Di Bari patron di Radio Puglia e per la giuria popolare Amelia Pace.

Una giuria variegata che con scrupolosa attenzione ha seguito le performance artistiche dei dilettanti, alcuni dei quali allegramente allo sbaraglio, per arrivare a decretare il vincitore di questa brillante serata che ha regalato ad una Villa Tacconi gremitissima momenti di spensierato e giocoso intrattenimento.

Ospite speciale della Corrida 2019, direttamente da Colorado, lo show comico di Italia 1, Dino Paradiso. La serata ha visto anche la partecipazione di Silvia Flores, vincitrice della scorsa edizione nella categoria over 20. A lei la Corrida Show di Castellana ha portato bene, poiché oggi collabora con i Sud Sound System, nota band salentina.

In questa 21ª edizione si sono esibiti nell’ordine: Ambrogio Liserri, Daniele Taylor, Giusy e Damiano, Francesco Riefolo, Mara Vasillakis, Vincenzo Pellegrino, Riccardo Parisi, Gaetano D’Aloia, Gerardo Delicarri, Antonio Esposto, Santino Talento, Rosario Vignola, il Gruppo Teatrale composto da Maria Pizzarelli, Anna Leone, Enzo Putignano e Vito Laera e Anna Rita Ciullo.

Sul podio al primo posto il Gruppo Teatrale composto da Maria Pizzarelli, Anna Leone, Enzo Putignano e Vito Laera; secondi classificati Rosario Vignola e Titti Amoroso Daragona ed infine terza classificata Mara Vasillakis.

Un ringraziamento particolare va alla Intermedia Teamwork che ha curato l’organizzazione dell’intera kermesse “Vieni a Ballare in Villa” ed a tutti i volontari che con la loro presenza e disponibilità hanno garantito lo svolgimento delle serata danzanti in piena serenità.

“Vieni a Ballare in Villa si conferma un appuntamento estivo irrinunciabile che serata dopo serata ha saputo catturare l’interesse e la partecipazione di molti, in particolare di tantissimi ragazzi che, con la loro gioiosa presenza hanno contribuito a realizzare quell’obiettivo di inclusione ed aggregazione sociale che l’Assessorato da me condotto ha posto come punto di arrivo per questa manifestazione“. Cosi ha commentato l’Assessore ai Servizi sociali, Maurizio Tommaso Pace che ha poi aggiunto “La Corrida Show ha registrato in questa edizione una grande qualità delle performance dei partecipanti, ma soprattutto un forte apprezzamento del pubblico che ha risposto in termini di larga partecipazione che ci incoraggia a proseguire in questa direzione“.