Campagna #agricoltorisolidali: Ases e CIA Puglia donano derrate alimentari alle Caritas territoriali

In occasione della Giornata mondiale della sicurezza alimentare. Derrate alimentari donate alle Caritas sul territorio. Si celebra il 7 giugno il “World Food Safety Day”

BARI – Sostenere le famiglie che si trovano in difficoltà organizzando raccolte di cibo sul territorio. È l’ultima iniziativa di ASeS-Agricoltori Solidarietà e Sviluppo, la Ong di Cia-Agricoltori Italiani, che si inserisce nella più ampia campagna #agricoltorisolidali nata in questo momento di emergenza sanitaria.

Sul territorio pugliese l’iniziativa è svolta da ASeS-Agricoltori Soldarietà e Sviluppo e dalla CIA – Agricoltori Italiani Puglia.

La pandemia dovuta al Covid-19 e il conseguente lockdown hanno fatto emergere nuove povertà e hanno acuito le difficoltà per tutti coloro che già vivevano vicino alla soglia di povertà. Oggi -spiegano ASeS e Cia- il numero dei nuovi poveri è destinato a crescere a causa soprattutto della perdita di posti di lavoro e di remunerazioni sempre più basse, con il risultato che si registra uno spaventoso incremento di persone che hanno bisogno di aiuto per mangiare.

Davanti a questa realtà, che non si risolverà automaticamente con l’uscita dalla crisi sanitaria e che rischia di mettere a rischio la coesione sociale, ASeS-Cia e CIA Puglia hanno deciso di donare derrate e pacchi alimentari a diverse Caritas territoriali che, da sempre, sostengono le famiglie più fragili e vulnerabili delle comunità locali.

Proprio la Caritas, tra l’altro, ha rilevato un incremento in media del +114% nel numero di nuove persone che si rivolgono ai loro servizi (mensa sociale, distribuzione viveri) rispetto al periodo di pre-emergenza Coronavirus.

La campagna si tiene lungo tutta la prima settimana di giugno e culmina domenica 7 in occasione della Giornata mondiale della sicurezza alimentare.

In dettaglio le iniziative in Puglia saranno le seguenti:

SABATO 6 GIUGNO 2020:

ore 10.00: Caritas Diocesana Diocesi di Altamura – Gravina – Acquaviva delle Fonti ad Altamura (Ba)

ore 11.30: Caritas Diocesana Diocesi di Conversano – Monopoli a Monopoli (Ba)

ore 11.30: Caritas Diocesana Arcidiocesi di Lecce a Lecce

DOMENICA 7 GIUGNO 2020:

ore 10.00: Gruppo Volontariato Vincenziano Parrocchia Spirito Santo a Palo del Colle (Ba)

ore 11.00: Caritas Diocesana Diocesi di Castellaneta a Castellaneta (Ta)

L’intenzione di ASeS-Cia è quella di coordinare la campagna in Italia con iniziative analoghe e contemporanee presso le sedi estere della Ong in Paraguay, Senegal e Mozambico. La crisi economica scatenata dalla pandemia del Coronavirus, infatti, sta facendo aumentare la povertà nel mondo, per la prima volta dal 1990, e il rischio peggiore stimato è di mezzo miliardo in più di persone indigenti.

“L’accesso al cibo per una persona o una famiglia non può essere considerato un aspetto secondario – commentano la presidente di ASeS-Cia, Cinzia Pagni, e il presidente di Cia Puglia, Raffaele Carrabba -. L’auspicio è che, una volta spente le luci sull’emergenza post-Covid, la solidarietà non venga meno, ma resti sempre un punto fermo nell’agire e nelle scelte del quotidiano“.