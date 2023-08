“Calici di stelle” 2023 a Copertino, Arnesano e Porto Cesareo

Domani al Castello di Copertino, mercoledì nel Palazzo marchesale di Arnesano; gran finale giovedì con un beach party sulla spiaggia di Porto Cesareo

COPERTINO – Al via domani, martedì 8 agosto, a Copertino “Calici di stelle”, storica manifestazione del Movimento Turismo del Vino Puglia che quest’anno bissa il format delle tre serate in tre luoghi diversi già adottato nel 2022. Sono infatti anche quest’anno Copertino, Arnesano e Porto Cesareo – ovvero tra i tre Comuni uniti dal Distretto Urbano del Commercio “Duc in Altum” – le tre aree urbane in cui gli appassionati potranno in questi giorni degustare tutto il meglio dell’enologia pugliese, naturalmente abbinato a prodotti tipici, tanta musica e appuntamenti culturali.

Si comincia dunque domani con Copertino, dove in piazza Castello, dalle 19.30 e fino all’1 di notte, si potrà partecipare alla grande degustazione a cielo aperto dei vini top delle aziende socie del MTV Puglia, oltre 50 produttori collocati in cinque grandi isole d’assaggio divise per territori e presidiate dagli esperti della Fondazione Italiana Sommelier Puglia, in abbinamento ai migliori prodotti tipici del territorio. Gli appassionati potranno inoltre sfidarsi nel gioco del MTV Puglia “A prova di naso”, mettendo alla prova la propria abilità nel riconoscere sentori e vitigni: al vincitore una selezione di vini del Consorzio. Un numero limitato di visitatori potrà inoltre partecipare a speciali visita guidata serale del vigneto del Castello a cura della cantina “Cupertinum” (gruppi da massimo 20 partecipanti; partenze alle 20, alle 21, alle 22, alle 23); le visite saranno gratuite con prenotazione obbligatoria. Visite al Castello su prenotazione con limite di 50 persone per turno. Ad arricchire la serata di altri stimoli sensoriali, infine, gli spettacoli del gruppo “La Ghironda”, il mago Daigoro e Saeed Fekri, l’Incantatore di folle, cui seguiranno le atmosfere gitane, ma non solo, del “Pietro Lazazzara Gypsy Jazz Quartet”.

Spiega la sindaca del Comune di Copertino, ente capofila del DUC, Sandrina Schito: “Siamo felici di poter offrire anche quest’anno ai comuni della rete del Documento Urbano del Commercio “DUC in Altum” una serata di approfondimento sui vini di Puglia di indiscutibile fascino come “Calici di stelle”, capace di mettere insieme fin dall’origine la bellezza dei luoghi con la grande qualità enologica di Puglia. Su questo dobbiamo continuare a lavorare, con Arnesano e Porto Cesareo, per valorizzare il livello della nostra offerta commerciale e turistica, che può ancora crescere e dare prestigio al Salento e alla Puglia”. Aggiunge Mario Camisa, assessore all’Agricoltura e alle Attività produttive: “Una manifestazione, “Calici di stelle”, che testimonia la voglia di esserci e l’entusiasmo – nonostante le mille difficoltà del periodo – delle nostre cantine e dei nostri operatori della ristorazione, del commercio e dell’agricoltura, che costituiscono il vanto dei nostri territori e sono settori trainanti dell’economia pugliese. A loro e al Movimento Turismo del Vino il nostro grazie per consentirci l’organizzazione di questa manifestazione che dà lustro a tutta la regione, non solo ai nostri comuni”.

Mercoledì 9 agosto, dalle 20 a mezzanotte, il tour di Calici di Stelle approda invece ad Arnesano, aprendo eccezionalmente al pubblico le porte del Palazzo Marchesale. Fulcro della serata sarà infatti la grande sessione di blind tasting sulla terrazza del Palazzo, con oltre 50 etichette dei soci del MTV Puglia divise per tipologia, numerate, bendate e presentate dai sommelier della Fondazione Italiana Sommelier Puglia. Anche in questo caso si potrà partecipare al contest per indovinare i vini in degustazione: chi avrà abbinato correttamente almeno cinque etichette ai relativi vitigni riceverà in omaggio una selezione di bottiglie del Movimento. Nella piazza antistante al Palazzo si terrà invece il concerto di Badrya Razem, accompagnata da Fabio Accardi alla batteria, Francesco Schepisi al pianoforte, Nunzio Laviero al basso, Andrea Sabatino alla tromba: un omaggio al grande compositore americano Burt Bacharach, scomparso nel febbraio di quest’anno.

Gran finale di “Calici di Stelle” 2023 giovedì 10 agosto dalle 21 in poi sulla spiaggia cittadina di Porto Cesareo, con un beach party sotto le stelle cadenti con degustazione delle etichette delle aziende socie del Movimento nelle isole d’assaggio della Fondazione Italiana Sommelier. Novità di quest’anno la proposta food, che vedrà per la prima volta la partecipazione del ristorante “La Piovra” di Porto Cesareo. L’atmosfera sarà resa indimenticabile dalle note del pianista Larry Franco, jazzista pugliese tra i più apprezzati del panorama italiano (ha all’attivo collaborazioni con Renzo Arbore, Lino Patruno, Minnie Minoprio, Fabrizio Bosso, Franco Arigliano), che si esibirà dal vivo con il suo pianoforte sulla terrazza della spiaggia, accompagnato dalla splendida voce di Dee Dee Joy. Dopo il concerto, sarà la volta del dj set di Enzo d’Argento, direttamente da Radio Selene, con una selezione ricercata nu jazz e bossa. Grande novità di quest’anno, nella data di Porto Cesareo, sarà “Calici di Stelle in Barca”, wine tasting tra le onde con un tour di mezz’ora lungo la costa salentina a bordo del taxi boat di Cinzia Pindinello. I cinque turni di visita, per gruppi di 12 persone accompagnati da un sommelier della Fondazione Italiana Sommelier Puglia, si svolgeranno dalle 21.15 alle 00.30; il ticket sarà acquistabile direttamente alle casse e comprenderà anche il kit degustazione, con 6 ticket spendibili nelle isole d’assaggio in spiaggia.

“Calici di Stelle” in Puglia fa parte di un progetto del Distretto “DUC in Altum” – comprendente i Comuni di Copertino, Porto Cesareo e Arnesano in collaborazione con il GAL Terre d’Arneo e il Galle Valle di Cupa, realizzato con il contributo del Consiglio regionale della Regione Puglia, BCC Leverano, Confcommercio Lecce, Confesercenti Puglia, e con il sostegno di Ferrarelle Maxima, Aneva Collection, Bacino grande, Calcagnile apparecchiature acustiche, Cam Service, Le Dune beach, Ristorante La Piovra, Vespucci Hotel, Tiziano Costruzioni srl.

Modalità di accesso alle tre serate di “Calici di stelle”:

– Copertino e Porto Cesareo: ticket wine lover 10 euro (comprendente ingresso all’evento, kit degustazione con calice e 6 degustazioni), ticket accompagnatore 5 euro (comprendente ingresso all’evento e una bottiglietta d’acqua Ferrarelle), ingresso gratuito per i minori di 18 anni

– Arnesano: ticket wine lover 10 euro (comprendente ingresso all’evento, kit degustazione con calice e degustazione libera dei vini), ticket accompagnatore 5 euro (comprendente ingresso all’evento e una bottiglietta d’acqua Ferrarelle), ingresso gratuito per i minori di 18 anni

– “Calici di Stelle in Barca” a Porto Cesareo 25 euro (comprendente giro in barca con wine tasting a bordo, ingresso all’evento, kit degustazione con calice e 6 degustazioni). Per consentire l’ottimale fruizione delle degustazioni, l’accesso sarà consentito fino a un’ora prima della chiusura dell’evento. Maggiori informazioni scrivendo a segreteria@mtvpuglia.it, prenotazioni disponibili sulla pagina Eventbrite del Movimento Turismo del Vino Puglia oppure al link https://linktr.ee/calicidistelle.