Brindisi, offerte di lavoro 1 -7 marzo 2024: Report Centri Impiego Provincia

Sono 138 le professionalità ricercate su Brindisi e provincia in tale settimana per un totale di 52 annunci sul portale regionale “LavoroXTe”

BRINDISI – I Centri per l’Impiego della Provincia di Brindisi di Arpal Puglia, nell’intento di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, rendono noto il Report settimanale delle offerte di lavoro per il 2024 gestite dai tre Centri per l’impiego della provincia di Brindisi per la settimana 1 -7 marzo 2024.

Dal nono report delle offerte di lavoro per il 2024 elaborato dallo staff Comunicazione/Rapporti con i Media dell’Ambito territoriale di Brindisi di ARPAL Puglia emerge che sono 138 i profili professionali ricercati dalle aziende locali nella settimana dall’ 1 al 7 Marzo 2024, per un totale di 52 annunci.

A questi si aggiungono opportunità di impiego all’estero, tramite la Rete EURES e le opportunità riservate agli iscritti a categorie protette.

Dopo il successo degli anni scorsi, il 5 Marzo si terrà, presso il Laboratorio Urbano a Fasano, l’evento “Turismo è lavoro”, il Job Day dedicato al turismo.

Nell’ambito della formazione, invece, è possibile iscriversi a diversi corsi organizzati dagli enti di formazione: Time Vision, Create Connections, Agenzia Formativa Ulisse, AMCOL Brindisi, CFA, Dante Alighieri, ECIPA Brindisi, 4G FORMA APS, Pasternak srl, Infinity foundation, SPEGEA METE Poliba Business School, Associazione Profeta, Istituto Eccelsa, SCUOLA ROUSSEAU, PUGLIAFORM Formazione, Poliferie, MEG Italia, Formare Puglia, Ente Demetra scs, ADHR Formazione.

Gli utenti, dotati di Spid, possono autonomamente candidarsi, sul Portale Regionale lavoroperte.regione.puglia.it, alle offerte di loro interesse, pubblicate anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia”. In alternativa, cittadini e imprese possono rivolgersi agli operatori di ARPAL Puglia dei tre Centri per l’Impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi per qualunque informazione e assistenza. Gli sportelli sono aperti al pubblico tutti i giorni (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 e il martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30) presso le sedi di Brindisi, Ostuni e Francavilla e presso l’Ufficio Collocamento Mirato Disabili, situato in via Tor Pisana, 114, Brindisi (per info e contatti: www.arpal.regione.puglia.it).

Si consiglia di consultare quotidianamente il portale Lavoro per Te – Regione Puglia, per rimanere sempre aggiornati sulle nuove opportunità lavorative.

AGENZIA REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PUGLIA

L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia nasce con la Legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018 e ha come obiettivo prioritario la più ampia inclusione nel mondo del lavoro. Gestisce i Centri per l’impiego; favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, in sinergia con imprese e privati accreditati; promuove l’integrazione delle persone con disabilità e fragilità; supporta l’osservatorio del mercato del lavoro; collabora alla programmazione dell’offerta formativa rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali.

www.arpal.regione.puglia.it