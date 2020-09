bonelli a brindisi a sostegno della lista 'puglia solidale e verde'

BRINDISI – Angelo Bonelli, coordinatore dell’esecutivo nazionale dei Verdi, sarà a Brindisi giovedì 17 settembre a sostegno dei candidati della lista “Puglia Solidale e Verde”. L’incontro pubblico è fissato per le ore 16:00 presso la sala “M. M. Guadalupi” del Palazzo di Città sito in piazza Matteotti.

Interverrà per i saluti istituzionali il Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi; modererà l’incontro la dott.ssa Caterina Marini. Bonelli illustrerà le ricadute e le criticità a livello locale e nazionale del cosiddetto “decreto semplificazioni” (D.L. 76/2020) approvato definitivamente alla Camera dei Deputati il 10 settembre 2020 e le prospettive che si possono aprire per la provincia brindisina e per l’intero sud se il “Recovery Found” e altri fondi europei avranno come priorità la difesa e la promozione dell’ambiente e della salute.

La cittadinanza è invitata. Si ricorda che l’iniziativa sarà tenuta nel rispetto delle normative anticovid ed è richiesto l’uso della mascherina.