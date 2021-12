Bazart al Castello Volante di Corigliano d’Otranto

CORIGLIANO D’OTRANTO (LE) – Proseguono gli appuntamenti del Castello Volante di Corigliano d’Otranto. Domenica 19 dicembre dalle 17:30 (ingresso gratuito – obbligo di Super Green pass), per “Le domeniche nel Castello”, da non perdere Bazart, Festa-Mercato dell’illustrazione e dell’autoproduzione a cura di Big Sur, realizzata con CoolClub, Multiservice-Eco, Comune di Corigliano d’Otranto e X Graph (partner tecnico). Il Castello si trasformerà in un bazar delle visioni dove immagini, storie e suggestioni prendono forma attraverso illustrazioni, artefatti e produzioni artigianali. Una festa-mercato per dar vita ad uno spettacolo dell’immaginario, per celebrare la creatività e sostenere le autoproduzioni.

Si inizia con l’apertura dell’area espositori e il laboratorio di stampa “Che razza di arazzi!” condotto da Elena Campa e rivolto ai bambini e alle bambine dai 6 anni (dalle 17:30 alle 18:30 e dalle 19 alle 20 – ingresso 10 euro – info e iscrizioni laboratorio 3803110530). La festa prosegue fino a mezzanotte con proiezioni, live drawing di Massimo Pasca e i dj set di ORB e di Ginger tra le sale nobili e ‘Nuvole’ il bistrot del Castello Volante sulle terrazze di uno dei castelli più belli di Puglia. A Bazart si possono incontrare illustratori, artisti, artigiani, musicisti, birrai e piccoli editori, con le loro storie e le loro produzioni caratterizzate da un forte valore aggiunto dato dalla componente manuale o etica, oggetti unici da scoprire, toccare, incartare e portare con sé per un regalo davvero originale. Parteciperanno Ruggero Asnago, Efrem Barrotta, Big Sur Atelier, Ergot Edizioni, Birrificio dei popoli, Bookshop Castello Volante, Elena Campa, Roberto Ciardo e Marilisa Bruno, Enrica Ciurli, Benedetta Longo, Emily Melcarne, Giancarlo Nunziato, Massimo Pasca, Valeria Puzzovio, Viviana Casaluci, Gianfranco Conte, Emilia Ruggiero, Giacomo Guido e Susanna Lupi, Imma Vitello, Andrea Merenda, Gabriele Benefico, Sonia QQ, Benedetta Carmen Francioso, Rebecca Schiavone. Durante la serata sarà possibile degustare la cucina street food e la drink list di gin premium di Nuvole dove la cultura gastronomica del Salento incontra quella dei popoli che l’hanno attraversato per dare vita a sapori originali (prenotazione ai tavoli consigliata al 3343429268).

Anche “Le domeniche nel Castello” rientrano nel “SEI FESTIVAL – Tutto l’anno”, promosso da Coolclub con il sostegno della Regione Puglia – Custodiamo la cultura in Puglia 2021 – Soggetti FUS. Il progetto Castello Volante – vincitore del bando per l’adeguamento degli attrattori turistici all’accoglienza di attività di spettacolo dal vivo della Regione Puglia – è gestito dal 2017 da Multiservice Eco, Big Sur e Coolclub in collaborazione con il Comune di Corigliano d’Otranto.