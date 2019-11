Barletta, monitoraggio ambientale: terminata la prima campagna con la centralina mobile

Laboratorio trasferito da via Da Vinci alla “Renato Moro” in via Dimiccoli

BARLETTA – Si è conclusa la prima campagna di monitoraggio della qualità dell’aria avviata a gennaio scorso con la nuova centralina mobile collocata nel parcheggio di viale Leonardo Da Vinci.

Quel laboratorio mobile, in grado di misurare, oltre ai parametri meteorologici, diversi inquinanti (fra cui Pm10, Pm 2.5, ossidi di azoto, ozono, idrocarburi btex, radioattività naturale, idrogeno solforato e biossido di zolfo), è stato trasferito nell’area del cortile della scuola “Renato Moro”, in via Dimiccoli, dando seguito a quanto concordato nelle conferenze di servizio svoltesi nei mesi scorsi fra Comune di Barletta, Arpa Puglia e associazioni ambientaliste cittadine. Nei prossimi giorni, non appena Arpa Puglia elaborerà i dati delle rilevazioni del laboratorio mobile, essi saranno resi noti.

Si ricorda che la campagna di monitoraggio della qualità dell’aria è prevista da una convenzione sottoscritta a gennaio 2018 fra Comune di Barletta e Arpa Puglia alla quale l’amministrazione Cannito ha dato corso individuando con le parti succitate zone e siti del monitoraggio. Si ricorda inoltre che tale controllo della qualità dell’aria è garantito dalla presenza di altre due centraline, fisse, quella di via Casardi e quella di via Trani.

“Questo percorso, avviato dalla precedente Amministrazione comunale – hanno detto il sindaco Cosimo Cannito e l’assessore all’Ambiente Ruggiero Passero – è oggi una realtà che ci consentirà, insieme agli altri strumenti messi in campo, vedi i piezometri, il biomonitoraggio delle unghie dei bambini, il controllo costante del territorio (i vigili urbani hanno avviato un percorso formativo anche per l’uso di droni), di verificare lo stato e la salubrità dell’ambiente in cui viviamo ed è un risultato che è stato possibile grazie alle sollecitazioni delle associazioni ambientaliste, con le quali condividiamo un percorso che testimonia un grande impegno civico”.