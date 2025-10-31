Bari, cambiano gli orari di conferimento dei rifiuti indifferenziati

BARI – Amiu Puglia ricorda che, a partire da domani, sabato primo novembre, cambiano gli orari di conferimento della frazione indifferenziata dei rifiuti (raccolta stradale).
Pertanto dal primo novembre al 31 marzo prossimo i cittadini potranno conferire l’indifferenziato tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 12.30 alle 22.30.
Con ordinanza sindacale, inoltre, è stata disposta la proroga fino al 31 dicembre 2025 dei servizi di rinforzo della raccolta porta a porta per le utenze non domestiche food presenti nei quartieri San Nicola, Murat e Madonnella.
Sino al 31 dicembre 2025, infine, con ulteriore ordinanza, è confermato il servizio stagionale aggiuntivo di potenziamento della raccolta per le utenze non domestiche food presenti sulla fascia costiera, ancora interessata alla presenza turistica, nella Zona Start Up 1 (Santo Spirito, Palese, Catino, San Pio, Marconi, San Girolamo, Fesca) e nella Zona Start Up 4 (Torre a Mare, San Giorgio, Sant’Anna).