Bari, omaggio a San Nicola: domenica la maratona televisiva artistica e solidale su tele radio Popizz

BARI – Una maratona di poesie, racconti e spettacolazioni di attori, musicisti e scrittori per rendere omaggio a San Nicola. Domenica 10 maggio su tele/radio PoPizz e sui social Vito Signorile e Renzo Belviso, a partire dalle ore 17, condurranno una maratona televisiva radio e web dedicata a San Nicola alla quale parteciperanno cittadini, poeti e musicisti con un proprio contributo artistico e solidale.

L’iniziativa, organizzata dalle associazioni riunite nel progetto oMaggio a Bari, ideato da Vito Signorile, in collaborazione con la commissione Culture del Comune di Bari, propone quest’anno anche un intento solidale. Chi parteciperà alla maratona potrà donare il proprio contributo da destinare alle famiglie che a causa dell’emergenza Covid-19 versano in condizione di difficoltà.

Ospiti della maratona saranno Flavio Albanese, Rocco Capri Chiumarulo, Davide Ceddia, Monica Contini, Giuseppe De Trizio, Anna Garofalo, Antonella Genga, Maria Giaquinto, La Via del Blues, Betty Lusito, Dante Marmone, Nico Salatino, Tiziana Schiavarelli, Pino Signorile, Tina Tempesta, Cosimo Ventrella, Rodolfo Ventrella, Lucia Zotti.

Ospiti d’eccezione il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il sindaco Antonio Decaro, presenti con una loro testimonianza.

La maratona andrà in onda in multipiattaforma: in audio su Radio PoPizz Fm 101 MHz e attraverso l’app di Radio PoPizz; in audio/video su Radio PoPizz-TV; sul Digitale Terrestre Canale 881 in Puglia e Piemonte e canale 656 in Lombardia; in audio/video con diretta sulla pagina Facebook di Radio PoPizz e sul canale Youtube di Radio PoPizz.

Domenica 17 maggio si terrà Omaggio alla luna, una seconda maratona televisiva finalizzata alla tutela e valorizzazione delle edicole votive di Bari vecchia.