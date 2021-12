Bari, nuova ordinanza viabilità evento televisivo nel Teatro Petruzzelli

BARI – Con una nuova ordinanza la Polizia Locale di Bari, contestualmente alla revoca dei dispositivi sulle limitazioni alla sosta e alla viabilità legati all’evento da svolgersi in piazza Libertà nella serata del 31 dicembre 2021, ha disposto nuovi divieti legati al transito alla zona del Teatro Petruzzelli, location che ospiterà lo spettacolo televisivo, trasmesso in diretta su Canale 5.

Pertanto, dalle ore 07.00 del giorno 27 dicembre 2021 alle ore 24.00 del giorno 2 gennaio 2022 e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” ed il “DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti strade e piazze, esclusi i mezzi autorizzati che devono esporre apposito pass firmato dalla Direzione del Comando Polizia Locale:

1. via Fiume;

2. via Quarnaro.

Dalle ore 07.00 del giorno 30 dicembre 2021 alle ore 24.00 del giorno 2 gennaio 2022, e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” ed il “DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti strade e piazze, esclusi i mezzi autorizzati che devono esporre apposito pass firmato dalla Direzione del Comando Polizia Locale:

1. via Sordi;

2. via XXIV Maggio, tratto compreso tra via Quarnaro e via Bozzi.

Il giorno 31 dicembre 2021: 1. dalle ore 06.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze:

a. via Cognetti, tratto compreso tra via Bozzi e corso Cavour;

b. corso Cavour, tratto compreso tra via Imbriani e via Cognetti, eccetto veicoli al servizio di persone con disabilità (lato sinistro del senso di marcia) e servizio TAXI postazione via Cognetti (sul lato destro del senso di marcia);

c. corso Cavour, aree di sosta adiacenti alla fontana monumentale.

Dalle ore 16.00, e comunque, fino a termine della manifestazione, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti strade e piazze:

a. via Cognetti, tratto compreso tra via Bozzi e corso Cavour;

b. via De Giosa, tratto compreso tra via Imbriani e via Cognetti;

c. corso Cavour, tratto di strada avente direzione di marcia verso Piazzale IV Novembre compreso tra via Imbriani e via Cognetti, comprese le aree di sosta adiacenti la fontana monumentale antistante la Banca d’Italia.

Dalle ore 07.00 del giorno 27 dicembre 2021 alle ore 24.00 del giorno 2 gennaio 2022 e, comunque, fino al termine delle esigenze, in deroga all’Ordinanza Sindacale n. 2322 del 20.3.1991, È CONSENTITO IL TRANSITO all’interno del perimetro individuato da: via B. Regina – via B. Bari – via Capruzzi – via Oberdan – via Di Vagno – lung.re Nazario Sauro – lung.re A. Di Crollalanza – p.zza IV Novembre – corso Vittorio Emanuele II – corso Vittorio Veneto, ai veicoli al servizio dell’organizzazione, con portata superiore ai 3,5 t.