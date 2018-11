Bari, nuova distribuzione buste per servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta a San Girolamo

I dettagli

BARI – Da lunedì 19 novembre inizia la distribuzione delle buste per la seconda annualità del servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta destinata alle utenze dei quartieri San Girolamo, Fesca, San Cataldo e Villaggio Trieste. Sarà quindi possibile il ritiro della nuova fornitura di sacchetti per il conferimento di organico e plastica/metalli presso l’ufficio start up di Amiu Puglia, in via Napoli 349 A nelle seguenti giornate:

• martedì, mercoledì e sabato dalle ore 8.30 alle 13;

• giovedì dalle ore 14.30 alle 19.

Per il ritiro dei sacchi è preferibile presentare la scheda ricevuta alla consegna dei bidoncini e/o il documento di riconoscimento o in alternativa delegare qualcuno per il ritiro.

“Voglio ringraziare tutti i cittadini che in questi anni si sono cimentati insieme a noi nella sfida del nuovo servizio di raccolta porta a porta – commenta l’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli -. È stato un cambiamento radicale: nelle abitudini dei cittadini, nel servizio di raccolta e nella gestione dei rifiuti. Senza dubbio le percentuali odierne, quasi l’81% nei quartieri di Fesca, San Girolamo e San Cataldo, ci restituiscono la fotografia di una città che ha recepito il nuovo servizio collaborando e apprezzandone i benefici”.