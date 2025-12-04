Bari, il 6 dicembre accensione dell’Albero di Natale in piazza del Ferrarese

Ecco le limitazioni a traffico e sosta e le variazioni di percorso delle linee Amtab

BARI – In occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Nicola, sabato 6 dicembre, accanto alle celebrazioni religiose e alle tradizioni popolari, con l’accensione del grande Albero di Natale allestito in piazza del Ferrarese a cura di Amgas srl prenderà il via il cartellone di eventi natalizi promossi dal Comune di Bari.

Anche quest’anno, infatti, la società di energia del Comune di Bari rinnova il proprio impegno al fianco dell’amministrazione comunale, donando ai baresi una magica atmosfera natalizia. Con il messaggio “La Pace illumina il Natale”, Amgas presenta l’Albero di Natale 2025, simbolo luminoso di unità, armonia e speranza.

La tradizionale festa dell’accensione si terrà alle ore 20 per l’evento, ormai attesissimo, che ogni anno richiama migliaia di cittadini baresi e visitatori.

Il momento che darà il via ufficiale al Natale a Bari 2025 sarà affidato al sindaco di Bari Vito Leccese, accompagnato per l’occasione dal presidente di Amgas Srl Vanni Marzulli.

L’accensione dell’albero in questo giorno particolare rappresenta un momento corale per l’intera comunità barese, che si concretizzerà con un gioco di luci e di musiche coinvolgente e suggestivo. Quest’anno l’albero, alto oltre quattordici metri, sarà decorato con 50.000 luci a led colorate, una scelta inedita rispetto alle tradizionali luci bianche, che costituisce il tema del Natale 2025: la pace frutto di armonia tra sfumature diverse, capaci di convivere e brillare insieme.

Lo spettacolo offrirà un’esperienza unica pensata per emozionare grandi e piccoli e trasformare piazza del Ferrarese in uno spazio di luce, musica e partecipazione, confermando la vocazione di Bari, città di san Nicola, quale ponte tra genti e culture differenti.

LIMITAZIONI AL TRAFFICO E ALLA SOSTA

Per consentire il regolare svolgimento dell’evento in piazza Ferrarese, in considerazione della prevista partecipazione di numerose persone, dalle ore 16 alle 24 entrerà in vigore il divieto di sosta in corso Vittorio Emanuele, tra via Andrea da Bari e piazza IV Novembre, in via Melo, nel tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele, e in via Andrea da Bari, nel tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele e via Piccinni.

Inoltre, dalle ore 18 fino alle 24, entrerà in vigore il divieto di transito sempre su corso Vittorio Emanuele, tra via Andrea da Bari e piazza IV Novembre, e su via Melo, nel tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele.

Infine, per consentire lo svolgimento del programma delle celebrazioni del San Nicola dei Baresi, con il passaggio dei tre cortei della tradizionale fiaccolata nicolaiana, sono state disposte le seguenti limitazioni al traffico:

1. dalle ore 4 alle 24, e comunque sino al termine della manifestazione, è istituito il divieto di transito su piazza San Nicola, largo Urbano II e largo A. Elia

2. dalle ore 5, relativamente al passaggio degli atleti, suddivisi in tre gruppi, è istituito il divieto di transito sulle seguenti vie e piazze:

a. 1° gruppo: partenza dalla complanare Einaudi antistante l’ingresso di Parco 2 Giugno, viale della Resistenza, viale della Repubblica, viale Unità d’Italia, sottovia Duca degli Abruzzi, piazza L. Di Savoia, via De Giosa, via Cognetti, corso Cavour, piazza IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II e piazza Massari

b. 2° gruppo: partenza dalla pineta di San Francesco, viale Mercadante, via Verdi, via Giordano, via Pinto, via Adriatico, lungomare Starita, corso Vittorio Veneto, piazza Massari

c. 3° gruppo: partenza da piazza San Francesco d’Assisi, via Peucetia, via Apulia, cavalcavia Garibaldi, piazza Gramsci, lungomare N. Sauro, piazza Diaz, lungomare A. Di Crollalanza, piazzale IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II, piazza Massari

d. i tre gruppi si uniscono in piazza Massari per proseguire verso piazza Federico II di Svevia, piazza Odegitria, strada del Carmine, via delle Crociate, piazza San Nicola.

3. dalle ore 19.30, relativamente al passaggio della processione, è istituito il divieto di transito su piazza San Nicola, largo Urbano II, corte del Catapano, piazzetta Sant’Anselmo, strada S. Totaro, strada dei Gesuiti, via Francigena, piazza Mercantile, strada degli Orefici, strada De’ Gironda, strada San Benedetto, via Roberto il Guiscardo, largo Chiurlia, strada Palazzo dell’Intendenza, strada S. Domenico, via Boemondo, piazza Federico II di Svevia, via Ruggiero il Normanno, strada Santa Chiara, via Pier l’Eremita, largo Ospedale Civile, strada Santa Teresa delle Donne, piazza San Pietro, strada Santa Scolastica, strada Santa Maria del Buonconsiglio, strada Martinez, piazzetta 62 Marinai, piazza San Nicola.

POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DELLE NAVETTE, ATTIVAZIONE STRAORDINARIA PARK & RIDE

VARIAZIONI DI PERCORSO DELLE LINEE AMTAB E ABBONAMENTO NATALIZIO

L’Amtab S.p.A., in collaborazione con l’amministrazione comunale, rende noto che sabato 6 dicembre sono state disposte delle variazioni rispetto al servizio ordinario:

· 1. Le navette A, B e C effettueranno la prima partenza dalle rispettive aree di sosta alle ore 4.

· 2. Dalle ore 5 e fino al termine della Fiaccolata nicolaiana, potrebbero verificarsi ritardi per alcuni bus delle linee Amtab che percorrono le vie limitrofe o interessate dalla manifestazione in svolgimento.

· 3. Attivazione straordinaria e modalità di fruizione del servizio Park & Ride: gli addetti alle aree di sosta effettueranno il servizio dalle ore 7 alle 23.40 per l’area Vittorio Veneto (lato mare e lato terra), quella di Pane e Pomodoro e largo 2 Giugno e dalle ore 7 alle 22.40 per il Polipark.

Le ultime partenze sono previste alle ore 22 (navetta E), alle ore 22.50 (navetta A), alle ore 22.40 (navetta B), alle ore 23.40 (navetta C) e alle ore 2.10 (navetta AB).

Inoltre, nei Park & Ride di Vittorio Veneto (lato mare e lato terra), Pane e Pomodoro e largo 2 Giugno il servizio sarà fruibile attraverso la consueta formula € 1,00 + € 0,30 per ogni passeggero diverso dal conducente trasportato dal mezzo. Per quanto riguarda il Polipark, il servizio sarà fruibile con la tariffa giornaliera ordinaria (€ 1 entro un’ora di permanenza, € 2 entro la seconda ora di permanenza e € 2,50 dalla terza ora di permanenza).

4. Attivazione abbonamenti natalizi TPL: durante il periodo delle festività sarà possibile, come di consueto, usufruire dell’abbonamento natalizio valido per tutte le linee del trasporto urbano al costo di € 20, con validità dal 6 dicembre al 6 gennaio 2026. I titoli di viaggio sono acquistabili esclusivamente in formato digitale attraverso l’app MUVT, la MUVT CARD oppure presso le rivendite presenti sul territorio cittadino.

5. Variazioni di percorso di bus dalle ore 18:00 a fine servizio

linea 2

in direzione Piscine comunali: i bus giunti in via Peucetia svolteranno a destra su via Masaniello, poi su via Oberdan, via Capruzzi, verso il sottopasso Duca degli Abruzzi, piazza Luigi di Savoia, per via Carulli e poi via Melo con ripresa del percorso ordinario (non percorreranno lungomare Perotti, viale Traiano, corso Sonnino e via Carulli);

in direzione C.S. Polivalente Japigia: i bus giunti in via Carulli svolteranno a destra verso piazza Luigi di Savoia, sottopasso Duca degli Abruzzi, via Oberdan, Masaniello e via Peucetia con ripresa del percorso ordinario;

linea 2/

in direzione Piscine comunali: i bus giunti in via Peucetia svolteranno verso via Masaniello, via Oberdan, via Capruzzi, verso il sottopasso Duca degli Abruzzi, piazza Luigi di Savoia, via De Giosa, corso Cavour, via Piccinni, via Cairoli e piazza Massari con ripresa del percorso ordinario (non percorreranno corso Vittorio Emanuele);

in direzione via Conenna (S. Anna): i bus giunti in piazza Massari svolteranno su corso Vittorio Emanuele II, via Quintino Sella, via Piccinni, corso Cavour, via Carulli, piazza Luigi di Savoia, sottopasso Duca degli Abruzzi, via Oberdan, per via Masaniello e via Peucetia con ripresa del percorso ordinario (non percorreranno corso Vittorio Emanuele);

linea 4

in direzione Ceglie: i bus effettueranno il percorso ordinario;

in direzione piazza Moro: i bus giunti in via Cognetti proseguiranno per corso Cavour con ripresa del percorso ordinario (non raggiungeranno la Camera di Commercio);

linea 10

in direzione via Camillo Rosalba – parco Domingo: i bus giunti in via Peucetia svolteranno su via Masaniello, via Oberdan, via Capruzzi, verso il sottopasso Duca degli Abruzzi, piazza Luigi di Savoia, via Carulli e via Melo con ripresa percorso ordinario (non percorreranno lungomare Perotti, viale Traiano, corso Sonnino, via Carulli);

in direzione C.S. Polivalente – Japigia: i bus giunti in via dei Mille svolteranno per via Capruzzi, via Oberdan, via Masaniello e via Peucetia con ripresa del percorso ordinario;

linea 12

in direzione via Fenicia – Torre a Mare: i bus giunti in corso Cavour proseguiranno su via Carulli, via G.co Petroni e lungomare Nazario Sauro con ripresa del percorso ordinario;

in direzione piazza Moro: i bus giunti sul lungomare Di Crollalanza svolteranno per piazza Eroi del Mare (ex capolinea 1 e 4), corso Cavour, via Piccinni e corso Cavour con ripresa del percorso ordinario;

linea 14

in direzione via degli Oleandri – Z.I.: i bus giunti in via Peucetia svolteranno su via Masaniello, via Oberdan, via Capruzzi, sottopasso Duca degli Abruzzi, piazza Luigi di Savoia, via Carulli e via Melo con ripresa percorso ordinario (non percorreranno lungomare Perotti, viale Traiano, corso Sonnino, via Carulli);

in direzione C.S. Polivalente Japigia: i bus giunti in via Carulli svolteranno per piazza Luigi di Savoia, sottopasso Duca degli Abruzzi, via Oberdan, via Masaniello e via Peucetia con ripresa del percorso ordinario;

linea 25

in direzione via degli Oleandri – Z.I.: i bus effettueranno il percorso ordinario;

in direzione piazza Luigi di Savoia: i bus giunti in via Peucetia svolteranno su via Masaniello, via Oberdan, via Capruzzi, sottopasso Duca degli Abruzzi fino a piazza Luigi di Savoia (capolinea);

linea 42

in direzione Piscine comunali: i bus giunti sul lungomare Di Crollalanza svolteranno per piazza Eroi del Mare (ex capolinea 1 e 4), corso Cavour, via Piccinni e piazza Massari con ripresa del percorso ordinario (non percorreranno corso Vittorio Emanuele).

in direzione area di sosta Pane e Pomodoro: i bus giunti in piazza Massari svolteranno per corso Vittorio Emanuele II, via Quintino Sella, via Piccinni, corso Cavour, via Carulli, via G.co Petroni e lungomare Nazario Sauro con ripresa del percorso ordinario (non percorreranno corso Vittorio Emanuele).

navetta A

in partenza dall’area di sosta “FBN”: i bus giunti sul lungomare Imperatore Augusto proseguiranno per lungomare di Crollalanza, svolteranno da subito per piazza Eroi del Mare (ex capolinea 1 e 4), corso Cavour, via Piccinni e piazza Massari con ripresa del percorso ordinario.

N.B.: Ad esaurimento della disponibilità dei posti auto nell’aree di sosta “Vittorio Veneto-lato terra” e “Vittorio Veneto-lato mare”, e comunque dalle ore 16, verranno attivate le aree di sosta in via Verdi nei pressi delle Piscine comunali. In questa specifica circostanza i bus della navetta A effettueranno un rafforzamento del percorso: i bus giunti su corso Vittorio Veneto proseguiranno per lungomare Starita, via Adriatico, via Paolo Pinto, via Umberto Giordano, via Verdi, via Vito Accettura (fermata provvisoria di salita e discesa), via Vito Mascagni, via Portoghese, viale Orlando, corso Vittorio Veneto e area di sosta “Vittorio Veneto-lato terra”.

navetta B

in partenza da piazza Massari: i bus svolteranno per corso Vittorio Emanuele II, via Quintino Sella, via Piccinni, corso Cavour, via Carulli, via G.co Petroni, lungomare Nazario Sauro, corso Trieste, via Caduti del 28 Luglio, via Ballestrero, area di sosta Pane e Pomodoro, corso Trieste, lungomare Nazario Sauro, lungomare Di Crollalanza, piazza Eroi del Mare (ex capolinea 1 e 4), corso Cavour, via Piccinni e piazza Massari-capolinea (non percorreranno corso Vittorio Emanuele).

N.B.: Ad esaurimento della disponibilità dei posti auto nell’aree di sosta Pane e Pomodoro, e comunque a seguito di disposizioni impartite dal personale AMTAB, i bus della navetta B non transiteranno all’interno dell’area di sosta e contestualmente verrà attivata la fermata provvisoria su corso Trieste nell’ansa esterna adiacente alla stessa area.

navetta C

in partenza dall’area di sosta Largo 2 Giugno: i bus giunti in via Cognetti proseguiranno per corso Cavour con ripresa del percorso ordinario (non raggiungeranno la Camera di Commercio).

navetta “AB” (dalle ore 20:30 a fine servizio)

in partenza dall’area di sosta “FBN”: i bus giunti in piazza Massari svolteranno su corso Vittorio Emanuele II, via Quintino Sella, via Piccinni, corso Cavour, via Carulli, via G.co Petroni, lungomare Nazario Sauro, corso Trieste, via Caduti del 28 Luglio, via Ballestrero, area di sosta Pane e Pomodoro, corso Trieste, lungomare Nazario Sauro, lungomare di Crollalanza, piazza Eroi del Mare (ex capolinea 1 e 4), corso Cavour, via Piccinni e piazza Massari con ripresa del percorso ordinario (non percorreranno corso Vittorio Emanuele).

Verranno istituite nove fermate provvisorie:

• via Cognetti, lato teatro Petruzzelli

• via Carulli, di fronte al civico 94

• via Di Vagno, lato istituto Santarella

• corso Trieste, ansa esterna all’area di sosta Pane e Pomodoro

• via Dalmazia (nei pressi dei civici 67 e 127)

• piazza Gramsci, nei pressi dell’istituto Santarella

• piazza Eroi del Mare (ex capolinea 1 e 4).

Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo le suddette variazioni di percorso. Al fine di limitare eventuali disagi agli utenti, l’Amtab ha predisposto un servizio di coordinamento esterno per le opportune esigenze che si renderanno necessarie durante lo svolgimento della variazione in oggetto.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Numero Verde 800 450444.