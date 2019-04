Bari, grandi eventi e la città in mostra

Le limitazioni al traffico e alla sosta del weekend

BARI – Per permettere ai cittadini di organizzarsi al meglio e non subire disagi, l’amministrazione comunale ha deciso con dovuto anticipo di divulgare tutte le informazioni relative alle limitazioni al traffico e alla sosta previste per sabato 27 e domenica 28 aprile, giornate in cui la città ospiterà numerose e importanti iniziative.

Nello specifico, nelle due giornate si terranno la rievocazione del Gran Premio di Bari, la cerimonia di apertura del Bif&st – Bari international film festival e i primi appuntamenti previsti dalla rassegna cinematografica e l’avvio delle manifestazioni per la sagra di San Nicola, con la celebrazione eucaristica in programma domenica 28, al termine della quale saranno sorteggiati i motopescherecci che porteranno la statua e il quadro del Santo a mare, e successivamente con la processione guidata dalla statua del Santo patrono per le vie della città vecchia e uno spettacolo pirotecnico.

In occasione della sesta edizione della rievocazione del Gran Premio di Bari, che dal 24 al 28 aprile prevede mostre, dibattiti, esposizioni, esibizione di vetture d’epoca e una manifestazione conclusiva su un circuito cittadino, si ravvisa la necessità di interdire alla circolazione e alla sosta dei veicoli alcune strade e piazze di Bari al fine di consentire il montaggio delle strutture tecniche necessarie, nonché il regolare svolgimento della stessa, senza intralciare la circolazione stradale.

“RIEVOCAZIONE GRAN PREMIO DI BARI”

Sabato 27 aprile 2019 – warm up (inizio ore 16.00): corso Vittorio Emanuele II (altezza piazza Libertà), corso Vittorio Emanuele II, inversione di marcia all’altezza del piazzale IV Novembre, arrivo all’altezza di piazza della Libertà;

Domenica 28 aprile 2019 – gara automobilistica (inizio ore 9.00): corso Vittorio Emanuele II (altezza piazza Libertà), piazza Massari, piazza Federico II di Svevia, corso sen. A. De Tullio, piazzale C. Colombo, lung.re Imp. Augusto, piazzale IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II, arrivo in piazza della Libertà.

A seguire le limitazione alla circolazione e alla sosta previste:

Dalle ore 00.01 del giorno 24 aprile 2019 alle ore 24.00 del giorno 28 aprile 2019 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI SOSTA – ZONA RIMOZIONE” sulle seguenti strade e piazze:

a. piazza della Libertà;

b. c.so Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Cairoli e via Roberto da Bari, per un tratto di mt. 20 circa antistante il colonnato del teatro Piccinni;

Dalle ore 14.00 del giorno 27 aprile 2019 alle ore 24.00 del giorno 28 aprile 2019 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI SOSTA – ZONA RIMOZIONE” sul corso Vittorio Emanuele II, ambo i lati, tratto compreso tra via Cairoli e piazzale IV Novembre;

I. SABATO 27 aprile 2019, dalle ore 14.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sul corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Cairoli e piazzale IV Novembre;

II DOMENICA 28 aprile 2019:

1. dalle ore 00.01 alle ore 14.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI SOSTA – ZONA RIMOZIONE” sulle seguenti strade e piazze:

a. corso Vittorio Emanuele II, ambo i lati, tratto compreso tra via Marchese di Montrone e via Cairoli;

b.piazza Massari, ambo i lati della carreggiata con direzione di marcia da c.so Vittorio Emanuele II a piazza Federico II di Svevia;

c.piazza Federico II di Svevia, ambo i lati;

d. corso sen. A. De Tullio, ambo i lati, tratto compreso tra piazza Federico II di Svevia e piazzale C. Colombo;

e. piazzale C. Colombo;

f. lung.re Imp. Augusto, ambo i lati, compresi i tratti di strada di accesso alla città vecchia;

g. piazzale IV Novembre;

2. dalle ore 05.00 alle ore 14.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze:

a. è istituito il “DIVIETO DI SOSTA – ZONA RIMOZIONE” (eccetto gli shuttle bus al servizio delle compagnie navali) su corso Vittorio Emanuele II, lato numerazione civica pari, tratto compreso tra piazza Garibaldi ed il civico 158;

b. È CONSENTITO, IN DEROGA, la fermata degli shuttle bus al servizio delle compagnie navali, sulla piazza Garibaldi, lato destro nel senso di marcia, tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e via San Francesco d’Assisi;

3.dalle ore 07.00 alle ore 14.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI CIRCOLAZIONE” sulle seguenti strade e piazze:

a. c.so Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Marchese di Montrone e piazzale IV Novembre;

b. piazza Massari, carreggiata con direzione di marcia da c.so Vittorio Emanuele II a piazza Federico II di Svevia;

c. piazza Federico II di Svevia;

d. corso sen. A. De Tullio, tratto compreso tra piazza Federico II di Svevia e piazzale C. Colombo;

e. piazzale C. Colombo;

f. lung.re Imp. Augusto;

g. piazzale IV Novembre.

VI. Dalle ore 00.01 del giorno 24 aprile 2019 alle ore 24.00 del giorno 28 aprile 2019, in deroga all’Ordinanza Sindacale n. 2322 del 20.3.1991, E’ CONSENTITO IL TRANSITO all’interno del perimetro individuato da: via B. Regina – via B. Bari – via Capruzzi – via Oberdan – via Di Vagno – lungomare Nazario Sauro – lungomare A. Di Crollalanza – p.zza IV Novembre – corso Vittorio Emanuele II – corso Vittorio Veneto, ai veicoli al servizio della Old Cars Club, con portata superiore a 3,5 t.

BIF&ST – Bari international film festival 27 aprile – 4 maggio

Dalle ore 05.00 del giorno 26 aprile 2019 alle ore 01.00 del giorno 05 maggio 2019, e comunque sino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI SOSTA – ZONA RIMOZIONE” sulle seguenti vie:

a. corso Italia, lato numerazione dispari, tratto compreso tra i civici 15/F e 19;

b. corso Italia, lato numerazione pari, tratto compreso tra i civici 18 e 26;

Dalle ore 05.00 del giorno 26 aprile 2019 alle ore 12.00 del giorno 05 maggio 2019 e comunque sino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI SOSTA – ZONA RIMOZIONE” sulle seguenti vie:

a. via Lombardi, lato destro nel senso di marcia, tratto compreso tra i civici 11 e 13;

b. corso Cavour, carreggiata avente senso di marcia da via Imbriani verso piazzale

IV Novembre, lato numeri civici pari, tratto compreso tra i civici 34/A e 28;

c. via Giandomenico Petroni, lato numeri civici dispari, tratto compreso tra i civici 53 e 57.

Dalle ore 05.00 del giorno 26 aprile 2019 alle ore 01.00 del giorno 05 maggio 2019 e comunque sino al termine delle esigenze, in DEROGA al vigente “Divieto di Sosta – Zona Rimozione” e al “Divieto di Transito”, È CONSENTITA la sosta ed il transito dei veicoli dell’organizzazione sul piazzale Ave e Candida Stella.

Dal giorno 27 aprile 2019 al giorno 04 maggio 2019, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, e comunque sino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI SOSTA – ZONA RIMOZIONE” su via Nicolai, lato sinistro nel senso di marcia, tratto compreso dal fronte civico 47 al fronte civico 63.

Dalle ore 05.00 del giorno 27 aprile 2019 alle ore 12.00 del giorno 5 maggio 2019, e comunque sino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI SOSTA – ZONA RIMOZIONE” sul lungomare Imperatore Augusto, lato mare, per un tratto di metri 20,00 circa con inizio subito dopo l’ingresso del teatro Margherita in direzione del molo S. Antonio.

Il giorno 28 aprile 2019, dalle ore 05.00 alle ore 14.00, e comunque sino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI SOSTA – ZONA RIMOZIONE” sul lungomare A. Di Crollalanza, lato giardini nel tratto compreso tra piazzale IV Novembre e Piazza Eroi del Mare (antistante giardino Bonomo Marilena).

giorno 28 aprile 2019, dalle ore 05.00 alle ore 14.00, e comunque sino al termine delle esigenze, in deroga al vigente “Divieto di Transito” per la concomitante manifestazione “Rievocazione Gran Premio di Bari”, È CONSENTITO il transito dei veicoli dell’organizzazione sul lungomare Imperatore Augusto, nel tratto compreso tra Piazza Eroi del Mare e piazzale IV Novembre.

Dal giorno 27 aprile 2019 al giorno 04 maggio 2019, dalle ore 20.00 alle ore 22.00 e dalle ore 23.00 alle ore 00.30 del giorno successivo e comunque sino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” su corso Cavour, carreggiata avente senso di marcia da via Cognetti verso piazzale IV Novembre, tratto compreso tra via Cognetti e via A. Sordi.

Dalle limitazioni previste nel presente provvedimento amministrativo sono esclusi i mezzi utilizzati dall’organizzazione (come da elenco fornito) muniti di apposito contrassegno con il logo del BIF&ST, dalle autorità e quelli adibiti al soccorso e della Forza Pubblica.