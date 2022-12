Bari, festeggiamenti in onore di San Nicola: limitazioni al traffico

BARI – Per consentire i festeggiamenti in onore di San Nicola, Santo patrono della Città, e lo svolgimento della tradizionale Fiaccolata nicolaiana, organizzata dal Circolo Acli Dalfino e dalle associazioni “Quelli della pineta” e “Bari Road Runner”, la Polizia Locale ha disposto per la giornata di domani, martedì 6 dicembre, le seguenti limitazioni al traffico:

1. dalle ore 4.00 alle ore 24.00, e comunque sino al termine della manifestazione, è istituito il divieto di transito sulle seguenti vie e piazze: piazza San Nicola, largo Urbano II e largo A. Elia

2. dalle ore 5.00, relativamente al passaggio degli atleti, suddivisi in tre gruppi, è istituito il divieto di transito sulle seguenti vie e piazze:

a. 1° gruppo: partenza dalla complanare Einaudi antistante l’ingresso di Parco 2 Giugno, viale della Resistenza, viale della Repubblica, viale Unità d’Italia, sottovia Duca degli Abruzzi, piazza L. Di Savoia, via De Giosa, via Cognetti, corso Cavour, piazza IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II, piazza Massari;

b. 2° gruppo: partenza dalla Pineta di San Francesco, viale Mercadante, via Verdi, via Giordano, via Pinto, via Adriatico, lung. Starita, corso Vittorio Veneto, piazza Massari;

c. 3° gruppo: partenza da piazza San Francesco d’Assisi, via Peucetia, via Apulia, cavalcavia Garibaldi, piazza Gramsci, lungomare N. Sauro, piazza Diaz, lungomare sen. A. Di Crollalanza, piazzale IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II, piazza Massari

d. in piazza Massari i tre gruppi si uniscono per così proseguire: piazza Federico II di Svevia, piazza Odegitria, strada del Carmine, via delle Crociate, piazza San Nicola

3. dalle ore 19.30, relativamente al passaggio della processione, è istituito il divieto di transito sulle seguenti vie e piazze: piazza San Nicola, via delle Crociate, strada del Carmine, strada S. Marco, piazzetta Sant’Anselmo, strada Palazzo di Città, via Fragigena, piazza Mercantile, piazza del Ferrarese, strada Vallisa, via Roberto il Guiscardo, largo Chiurlia, strada Palazzo dell’Intendenza, via Boemondo, piazza Federico II di Svevia, piazza Odegitria, strada Arco della Neve, via Tancredi, strada Carmine, via delle Crociate, piazza San Nicola.