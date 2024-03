Bari, Concerti del Politecnico: il 5 marzo nuovo appuntamento

Martedì prossimo al Museo della Fotografia Intrecci sonori: viaggio tra numeri e note

con Luca Granieri, matematico; Marco Laccone, cantautore, Walter Folliero, violinista

BARI – L’esecuzione di composizioni di Vincenzo Galilei, Paul Simon, Fabrizio De André, Lorenzo Baglioni, Franco Battiato rappresentano un viaggio nella musica, nel tempo, nella storia e nella scienza che, attraverso la sensibilità di raffinati musicisti, raccontano in maniera affascinante e rigorosa, le problematiche matematiche e scientifiche connesse con la sfera musicale e artistica.

Emergono i temi del linguaggio e della logica nel pensare il mondo, le peculiarità della notazione musicale, il ruolo della matematica, della realtà e dei metodi della scienza moderna.

Le immagini e le ispirazioni fornite da ciascuna composizione conducono alla contemplazione di un’armonia cosmica e musicale interconnesse tra loro.

Walter Folliero e il suo violino, Marco Lacconi con voce e chitarra offriranno gli spunti necessari al matematico Luca Granieri all’iniziativa intitolata, “Intrecci sonori”, programmata dalla 5 edizione de “I concerti del Politecnico”, in programma martedì, 5 marzo 2024, ore 18.30, presso il Museo della Fotografia (campus universitario).

Ingresso libero, previa prenotazione del biglietto gratuito PRENOTA QUI.

E’ possibile prenotarsi entro le ore 12,00 di martedì, 5 marzo 2024, sino a esaurimento dei posti disponibili.

Gli ospiti di scena. Luca Granieri. Dottore di ricerca in matematica, ha svolto attività di ricerca scientifica e di insegnamento in diverse Università e centri di ricerca, in Italia e all’estero. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche, nonché di libri e articoli su riviste di interesse accademico, divulgativo e didattico.

Marco Laccone. E’ un artista poliedrico: cantautore in album musicali con canzoni originali e cover; cantante e chitarrista in concerti tratti dalle sue pubblicazioni e in spettacoli di teatro musicale, in collaborazione con attori e registi teatrali; voce e chitarra in concerti con canzoni napoletane antiche rielaborate con stile proprio.

Walter Folliero. Violinista e pedagogista abbina da un trentennio l’attività concertistica a quella di didatta. Ha suonato come solista in Italia e all’estero, esperto di musica da camera e musica barocca si è esibito nelle più svariate formazioni, dal duo all’orchestra sinfonica.