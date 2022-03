Bari, al via il nuovo progetto di Radio Panetti: un service learnig dedicato agli anziani della città

BARI – Radio Panetti lancia un nuovo progetto, un service learnig dedicato ai nonni e a chi abbia una storia da raccontare: domani, giovedì 24 marzo, alle ore 16.45, nel corso di una diretta radiofonica, i ragazzi di Radio Panetti, accompagnati dalla dirigente scolastica, illustreranno gli obiettivi di questa nuova avventura on air sostenuta dall’assessorato alle Politiche educative e giovanili.

“Radio Panetti è un progetto in cui crediamo profondamente – commenta l’assessora Paola Romano – perché da anni insegna ai ragazzi a creare e gestire la redazione di una web radio e ad utilizzare in maniera originale e coinvolgente le nuove tecnologie, diventandone protagonisti. Durante la pandemia si è rivelata uno strumento prezioso per tenere uniti gli studenti e fare scuola e, proprio alla luce di quell’esperienza, domani riparte con un nuovo format pensato in chiave intergenerazionale. I ragazzi e le ragazze di oggi vivono in un mondo molto più ampio e interconnesso di quello dei loro nonni e per questo ascoltare le storie di quella generazione potrà essergli utile per costruire una mappa cognitiva che possa accompagnarli per il futuro. Al tempo stesso gli anziani avranno l’opportunità di raccontare la propria storia e le proprie esperienze nella nostra città rileggendole attraverso la sensibilità e la curiosità dei ragazzi di oggi. Un’occasione per rifondare la relazione tra generazioni diverse nell’esperienza del dono del proprio tempo, con l’obiettivo di accogliere le storie di vita dei “nonni della città” a partire dai temi individuati, che spaziano dal lavoro all’amore, dal senso dell’amicizia alla famiglia, dalla legalità all’inclusione sociale“.

Il progetto è stato finanziato con 5mila euro ad esito del bando dell’assessorato alle politiche educative e giovanili per attività socio-culturali nelle scuole baresi.