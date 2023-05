Bari, il 20 e 21 maggio in programma quattro eventi sportivi

BARI – Il prossimo weekend Bari ospiterà quattro eventi sportivi dedicati a chi ama fare sport all’aria aperta: in programma la due giorni di Nordic Walking (20 e 21 maggio), un nuovo appuntamento di Bimbimbici (21 maggio), il campionato regionale di Sup “Barion Sup Race” (20 e 21 maggio) e il motoraduno nazionale Andrea Testa (20 e 21 maggio).

Tutti i dettagli delle manifestazioni sono stati presentati questa mattina, a Palazzo di Città, alla presenza dell’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli, dai rappresentanti delle organizzazioni: la responsabile dell’associazione sportiva “Nordic al sud” Enza Russo, il presidente dell’associazione Fiab Bari Ruotalibera Roccaldo Tinelli, il presidente del moto club “Andrea Testa” Pasquale Ranieri e Fabio Di Cosmo, responsabile della sezione Sup del circolo Barion.

“Il prossimo weekend gli sportivi baresi avranno solo l’imbarazzo di scegliere a quale degli appuntamenti in programma partecipare – ha esordito Pietro Petruzzelli –, ed è per questo che abbiamo voluto presentarli alla stampa tutti insieme. In questi anni abbiamo lavorato, e stiamo continuando a farlo, per rendere Bari una città attrattiva e dinamica, in grado di richiamare eventi sportivi di ogni tipo. Non necessariamente grandi eventi, ma eventi che contribuiscano a diffondere la passione per lo sport, consapevoli che praticare una disciplina sportiva, di qualsiasi genere, sia uno degli ingredienti essenziali per una vita sana e soddisfacente”.

Gli eventi:

· Barion Sup Race

Sabato e domenica Bari sarà capitale italiana del sup ospitando al Circolo Canottieri Barion la sesta tappa del campionato italiano e il campionato regionale della Fisw, Federazione Sci Nautico e Wakeboard.

Una manifestazione molto spettacolare, soprattutto la Technical Race che si disputerà sabato mattina, dalle ore 9 alle 14, nello specchio d’acqua fra il molo San Nicola e largo Giannella. Domenica sarà invece il giorno della Long Distance che coinvolgerà l’intero lungomare, dal molo San Nicola sino a Pane e Pomodoro e ritorno.

Si tratta di un evento fortemente atteso, come testimoniano l’elevato numero di partecipanti previsti – circa 100 – per questo tipo di manifestazione e l’altissima concentrazione di giovani agonisti, a dimostrazione che il sup è uno sport che esercita sempre più fascino sugli sportivi del mare e può offrire loro un ulteriore sbocco agonistico. Soprattutto in Puglia, in special modo a Bari, dove il Barion vanta un pluricampione italiano, Davide Alpino, e due promesse della disciplina, Nicolò Ricco e Velia Pisanelli.

Per info: segreteria@circolobarion.it.

· BIMBIMBICI (XXIV edizione)

Domenica 21 maggio torna la tradizionale pedalata in sicurezza promossa da FIAB -Federazione italiana Ambiente e Bicicletta per incentivare tra i giovani l’uso della bicicletta negli spostamenti quotidiani, a partire dal bike2school.

Come da tradizione, due i percorsi individuati per i partecipanti, con partenza alle ore 8.45 dai capolinea Prato Lagemma, a Carbonara, e Metro Tesoro, al San Paolo, e arrivo al parco di Punta Perotti.

Entrambi i bicibus saranno assistiti dalla Polizia locale e dalle associazioni IX Maggio, LeZZanzare e Scuola di ciclismo Franco Ballerini, oltre che dalle ambulanze della OER.

Giunti a Parco Perotti i partecipanti avranno un’ora a disposizione per divertirsi con l’animazione del gruppo Tou Play e i percorsi di abilità di Maxima Bike o per acquistare eventuali gadget dell’associazione Fiab Bari Ruotalibera.

Per il ritorno, saranno seguiti al contrario i percorsi iniziali.

La partecipazione è gratuita, ma è possibile acquistare un kit-evento a soli € 5 presso tutti i negozi di biciclette o a Parco Perotti.

La manifestazione rappresenta la conclusione di un anno di attività iniziato con la Settimana Europea della Mobilità e svolto presso le scuole – dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado – con il programma “Pedalare in sicurezza”, laboratorio di mobilità sostenibile.

Per info: 338 3118834 – www.fiabbari.it, www.facebook.com/RuotaliberaBari, info@fiabbari.it.

· Nordic Walking Day 2023 (II edizione)

Per il secondo anno consecutivo, l’associazione “Nordic al Sud”, che si propone di diffondere la pratica del cammino con i bastoncini anche nelle regioni del Sud, organizza un evento a tema nordic walking nella città di Bari, che patrocina l’evento.

Si partirà la mattina di sabato 20 maggio con una trasferta a Matera per far apprezzare un’altra perla del Sud ai tanti che verranno da fuori con una passeggiata nordica del gruppo. Nel primo pomeriggio è previsto il rientro Bari per la visita guidata nella Città vecchia.

Domenica 21 maggio si aprirà con la seconda edizione del concorso tecnico di Nordic Walking, che avrà luogo a Punta Perotti: istruttori e non si sfideranno cercando di mantenere il miglior ritmo di camminata associato alla miglior tecnica lungo tutto il percorso, che avrà una lunghezza di circa 2 km. La giuria composta da national trainer valuterà la qualità della tecnica e del gesto motorio stilando la classifica che sancirà i vincitori della gara.

Al termine della giornata, in programma una degustazione dei piatti e delle prelibatezze della cucina barese.

Per info: anwinordicalsud@gmail.com, 347 2250972 (Enza Russo).

· Motoraduno nazionale Andrea Testa

Sabato e domenica 20 e 21 maggio il moto club Andrea Testa organizza un motoraduno nazionale di mototurismo a competizione con la partecipazione di moto club di tutte le regioni iscritti alla Federazione Motociclistica Italiana (FMI).

Il raduno è comunque aperto alla partecipazione di tutti i motociclisti su qualsiasi tipo di moto, vespa o scooter, perché è stato pensato come un grande incontro tra tutti gli amanti delle due ruote.

L’evento, il primo motoraduno nazionale in Puglia da 15 anni a questa parte, si svolgerà sulla spiaggia di Torre Quetta: il programma prevede per sabato una serie di percorsi turistici in moto a Polignano a Mare, Alberobello e Locorotondo oltre alla visita guidata della Città vecchia: in serata, invece, la festa a Torre Quetta.

Domenica mattina il grande corteo per le vie della città si concluderà a Torre Quetta con la premiazione dei campioni del mototurismo FMI che si sono classificati come vincitori del trofeo “Sei felice sei a Bari”.

L’evento, che coniuga il motociclismo, lo sport e il turismo, è sponsorizzato da una serie di aziende locali.

Per info: 3487130359 (Pasquale Ranieri), 3382115776 (Rita Cucinella).