“Assaggi di Capitanata” a Torre Alemanna con il concerto di Marta dell’Anno e Andrea Marchesino

Lunedì 13 settembre l’iniziativa culturale che coniuga musica e sapori del territorio

TORRE ALEMANNA (FG) – Ritornano gli “Assaggi di Capitanata” ed i viaggi indietro nel tempo a Torre Alemanna, alla scoperta del nostro territorio, della sua storia e dei suoi sapori. Un’occasione per vivere una serata all’insegna di musica raffinata ed eccellenze gastronomiche a Km0 del nostro territorio. Cultura e gusto che si uniscono per far trascorrere piacevoli momenti nell’atmosfera medievale dell’insediamento teutonico che affonda le sue radici nelle affascinanti vicende dei cavalieri legati all’imperatore Federico II. “Altro non c’è – Concerto di Marta dell’Anno e Andrea Marchesino” è il titolo della nuova iniziativa culturale che ha l’obiettivo di valorizzare e promuovere le eccellenze artistiche, storiche, architettoniche e gastronomiche del nostro territorio. Per i due artisti è come un ritorno a casa. Entrambi foggiani di nascita, con i loro progetti musicali e le loro canzoni hanno girato per il mondo e di recente hanno pubblicato l’album “Altro non c’è” composto da sette brani, tra composizioni originali e riletture di brani tradizionali.

L’evento si svolgerà lunedì 13 settembre 2021, a partire dalle ore 19.00, presso il Polo Museale di Torre Alemanna, a Borgo Libertà (Cerignola), su iniziativa della società cooperativa Frequenze, ente gestore della struttura di proprietà del Comune di Cerignola, Finanziata dalla Regione Puglia nell’ambito del programma straordinario 2020 in Materia di Cultura e Spettacolo. Nell’occasione la terrazza di Torre Alemanna si trasformerà in una sala a cielo aperto in cui ascoltare della buona musica e degustare prodotti gastronomici “liberati” dalla mafia, realizzati dalla cooperativa sociale Altereco su “Terra Aut”, bene confiscato alla criminalità organizzata, e dalla cooperativa sociale Ortovolante, che coinvolge nelle sue produzioni persone con disagi diversi.

Questo il programma della serata:

Alle ore 19.00 la serata si aprirà con la visita gratuita guidata al Museo di Torre Alemanna, ricco di testimonianze archeologiche, affreschi, stemmi cardinalizi ed opere;

Alle ore 20.00 gli spazi della terrazza della Torre diventeranno la location ideale per degustare prodotti locali realizzati dalle cooperative sociali Altereco e Ortovolante;

Alle ore 21.00, infine, la terrazza di Torre Alemanna si trasformerà in una sala a cielo aperto in cui ascoltare l’esibizione musicale di “Altro non c’è – Concerto di Marta dell’Anno e Andrea Marchesino”.

L’evento è a numero chiuso, con prenotazione obbligatoria. Per avere informazioni e prenotare è possibile chiamare al 392.9927977 o scrivere una mail all’indirizzo frequenze@reteoltre.it.

L’accesso all’evento sarà consentito esclusivamente agli spettatori muniti di una delle certificazioni verdi Green Pass COVID-19: vaccinazione, test molecolare o antigenico rapido negativo effettuato nelle ultime 48 ore o la guarigione da COVID-19.

Lo spettacolo. Quello che portano in scena Marta dell’Anno ed Andrea Marchesino con viola, voce e chitarra non è solo un concerto. E’ qualcosa di più. E’ una discussione vera e propria, dove la parola è fluida e viaggia tra tradizione e creazione in maniera incredibilmente bipolare, come il posto da cui vengono, il Nord della Puglia. Malinconia e festa, serenate tradizionali impregnate di nostalgia e la passione per la world music, per il blues e la musica improvvisata, li portano alla creazione di un suono acustico e senza filtri, diretto e vicino alla verità delle cose. Un concerto da non perdere, la cui performance è resa ancora più speciale dalla particolare location che ospiterà la loro musica ed i prodotti gastronomici locali.