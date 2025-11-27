“Apulia”, il 30 novembre al via la quinta edizione a Taranto

Presso il Castello Aragonese la Rassegna Concertistica Internazionale “Apulia”; protagonista del primo concerto sarà il duo voce e chitarra composto da Vania Palumbo e Vito Fiore

TARANTO – Al via il 30 novembre, alle ore 19.00 presso il Castello Aragonese la V edizione della Rassegna Concertistica Internazionale “Apulia”; nata da un’idea della prof.ssa Maria Ivana Oliva, Presidente dell’associazione musicale “Guitar Artium”, la Rassegna è patrocinata da Comune di Taranto, Provincia di Taranto, Regione Puglia e CSV Taranto.

Tutti gli eventi nascono nell’intento “di offrire alla cittadinanza una serie di momenti aggregativi che fungano da stimolo al vivere Taranto attraverso occasioni di crescita culturale e sociale”.

La Rassegna partirà dalla città vecchia e offrirà concerti gratuiti su tutto il territorio tarantino, anche nei quartieri periferici come Paolo VI e Lama al fine di promuovere la dimensione di „periferie al centro” dove in ogni parte della città ci siano opportunità ricreative e culturali da offrire ai cittadini.

Questo primo concerto vede protagonista il duo voce e chitarra composto da Vania Palumbo (voce) e Vito Fiore (chitarra).

VANIA PALUMBO: da anni impegnata nell’ambito della musica antica, cantante e strumentista salentina, svolge la propria attività in solo, in duo, in trio, e in collaborazione con formazioni vocali e strumentali quali l’Ensemble “Concentus” e la Schola Gregoriana “Cum Jubilo” del Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce. In una prima fase della carriera, ha partecipato, in qualità di artista del coro, a varie stagioni liriche e sinfoniche presso teatri lirici quali il Politeama Greco di Lecce, il Teatro Comunale di Ferrara, sotto la direzione di Claudio Abbado, Ferrara Musica ed altri enti. Con la direzione del Maestro Abbado ha partecipato all’incisione integrale del “Don Giovanni” di Mozart per l’etichetta Deutsche Grammophon. Dopo vari anni di attività in ambito operistico, si è dedicata alla Musica Antica, dal Canto Gregoriano e medievale, al repertorio rinascimentale e barocco, intraprendendo l’attività solistica.

Agli studi musicali unisce un’intensa produzione progettuale che si esprime nella “scrittura” di programmi tematici nei quali spesso si intrecciano musica e letteratura. Alcuni progetti sono legati a particolari ricorrenze o a personaggi storici quali Dante, San Francesco, Leonardo da Vinci, Raffaello Sanzio, Federico II, Carlo V, Pasolini, Calvino ed altri. Negli ultimi anni l’artista ha riservato particolare attenzione alla musica tradizionale di tutta Europa, con l’inserimento di testi recitati originali o tratti da antiche fonti, e a progetti dedicati all’intreccio tra musica e poesia, promuovendo recital solistici o in piccole formazioni.

Vania Palumbo cura l’aspetto storico dei programmi presentati, offrendo al pubblico spettacoli con basi letterarie e storiche approfondite e con proposte musicali frutto di autonoma ricerca delle fonti e, in alcuni casi, rielaborazione delle stesse. Grande attenzione è riservata agli strumenti musicali, copie fedeli di quelli antichi secondo l’iconografia medievale, e di origine popolare o etnica, e allo studio delle contaminazioni musicali e dei repertori che ne sono derivati, come ad esempio la musica sefardita. Ha partecipato a festival e rassegne, tra cui “Sacre Note”, “Festival Leonardo Leo”, “Il Cammino Celeste”, “Maggio Musicale Salentino”, Stagione concertistica “Musica Civica” Foggia, “Camerata Musicale Salentina”, “Oriolo Cult Festival”, iniziative culturali FAI – Cerrate, Case ospitanti nei Sassi di Matera, Stagione concertistica Associazione Mozart Italia, Festival Cameristico Internazionale del Capo di Leuca, Festival “Notti Sacre” Bari, Festival del Teatro Antico “ArchiTa” Taranto, Rassegna Internazionale di musica sacra “I suoni della devozione” Brindisi.

Per il lavoro di ricerca e di divulgazione della musica e della cultura medievali svolto negli ultimi anni insieme all’ Ensemble Concentus, l’artista ha ottenuto per il 2018 il premio “Italia Medievale”, classificandosi prima in ambito nazionale in seguito a valutazioni storico-artistiche da parte di esperti e a votazione popolare. Ha pubblicato in formato digitale e fisico il CD dedicato a Pier Paolo Pasolini, “Canzoni in forma di rosa”, frutto dell’attività concertistica di oltre un anno che ha visto l’omonimo progetto – inserito nel Portfolio del Teatro Pubblico Pugliese – in vari teatri, sale da concerto, musei e scuole.

VITO FIORE

ha compiuto gli studi di chitarra classica diplomandosi con il massimo dei voti al Conservatorio “T. Schipa” di Lecce sotto la guida di Etta Zaccaria allieva di Regino Sainz de la Maza e Andrés Segovia. Ha da sempre avuto il conforto per le sue indagini tecnico-artistiche dai Maestri Alirio Diaz e Aldo Minella. Inoltre, ha frequentato il Corso Superiore di Perfezionamento alla Civica di Musica di Milano col M° Aldo Minella. Si è esibito come solista e in formazioni da camera e con Orchestra per importanti Enti pubblici e Associazioni. E’ docente della classe di chitarra classica presso la Scuola Musicale Statale “Virgilio” di Brindisi. E’ titolare, inoltre, della classe di perfezionamento presso l’Accademia Musicale Mediterranea di Taranto. Ha perfezionato i suoi studi di Armonia e Contrappunto con Giuseppe A. Pastore e A. Di Benedetto. Si dedica, in collaborazione con il musicologo Alessio Di Benedetto a studi d’analisi, ricerca, trascrizioni e pubblicazioni, sia di opere che formano il suo repertorio sia di quelle a scopo didattico (al riguardo ha tenuto dei corsi di analisi musicale come assistente del Prof. Di Benedetto). Pubblica presso le edizioni Nuova Carisch e Bèrben.

A seguire il 14 dicembre presso la Chiesa del Corpus Domini sarà di scena l’orchestra „Andrés Segovia” & l’”Ensemble Emozioni sonore”, il 21 l’orchestra si proporra nuovamente presso la Chiesa Regina Pacis di Lama. A seguire il 28 dicembre presso il Castello Aragonese sarà protagonista il duo flauto e chitarra-Davide Mocci e Cristina Scalas ed il 4 gennaio, stessa location il chitarrista Giancarlo Di Pierro.

NGRESSO LIBERO

INFO: 3471790060