Amici di Casa Coop, inaugurazione del punto vendita di Lecce

Posto nell’area di vendita offre ai soci e ai consumatori una vastissima gamma di prodotti per l’alimentazione e la cura degli amici a quattro zampe

LECCE – “Amici di casa Coop”, il negozio di Coop Alleanza 3.0 interamente dedicato agli animali domestici arriva all’interno dell’Ipercoop di Lecce secondo il format “shop in shop”.

Con un’area vendita di 500 metri quadrati, il corner “Amici di casa Coop” è caratterizzato da una vasta offerta specializzata di prodotti: è possibile trovare un assortimento di circa 5000 articoli, con particolare attenzione ai cibi per cuccioli e gattini, agli alimenti naturali e alle diete indicate nel trattamento delle principali patologie di cani e gatti. Ampio spazio anche alla proposta non alimentare, come l’igiene, la cura, la bellezza, il gioco e gli accessori dedicati agli amici a quattro zampe e ad altri animali. L’offerta particolarmente vantaggiosa e conveniente, con promozioni su diversi prodotti, è il tratto distintivo del nuovo negozio che arricchisce e completa quella offerta dall’Ipercoop di Lecce.

A disposizione della clientela sono presenti addetti alla vendita amanti degli animali e appositamente formati. “Amici di casa Coop” infatti si vuole proporre ai soci e ai consumatori come un riferimento per tutti gli amanti degli animali con tutta la comodità e i vantaggi di un negozio specializzato (maggiori info su all.coop/amicidicasacoop).

Il negozio è dotato di una cassa apposita per pagare direttamente sul posto i prodotti per gli amici a quattro zampe e segue gli stessi orari dell’Ipercoop: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 21 e la domenica dalle 10 alle 21.

“Amici di casa Coop” all’interno dell’Ipercoop di Lecce è il secondo in Puglia dopo quello aperto pochi giorni fa all’interno dell’Ipercoop di Foggia e si aggiunge ai 13 negozi specializzati per gli animali domestici di Coop Alleanza 3.0 distribuiti tra l’Emilia-Romagna e il Veneto.