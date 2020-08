Al via la 24^ edizione del Festival del Cabaret di Martina Franca

MARTINA FRANCA (TA) – Venerdì 21 agosto nell’atrio Ateneo Bruni di Martina Franca (Ta) prenderà il via la 24^ edizione del Festival del Cabaret “Città di Martina Franca”, organizzato dall’associazione culturale Sirio, che porterà in scena oltre ai comici emergenti provenienti da tutta Italia, partecipanti alla gara, anche numerosi cabarettisti di fama nazionale.

Si partirà venerdì 21 agosto, con un tris di ospiti protagonisti di Zelig: Pablo e Pedro, coppia comica versatile, da 25 anni alla ribalta, con tanti personaggi che hanno fatto ridere tutti, i Villa Perbene, trio salernitano composto da Chicco Paglionico, Francesco D’Antonio e Andrea Monetti, già solisti di successo, che hanno deciso di mettersi insieme con risultati straordinari e Luca Koblas, il “Ratko sindaco rom”, con la sua satira paradossale.

A condurre la serata saranno Mauro Pulpito, giunto alla sua diciottesima edizione come presentatore e Debora Villa scoppiettante comica, con vent’anni di esperienza. Il tutto si svolgerà secondo le disposizioni previste dalla regolamentazione anticontagio, con sedute distanziate tra loro, misurazione della temperatura all’ingresso e posti limitati.

“Sarà un festival di gioia e di serenità – ha affermato Mauro Pulpito – Perché era quello che speravamo. Seppur con poche risorse in entrata, perché per via delle normative avremo un numero inferiore di ingressi, rispetto al solito, siamo riusciti ad allestitre un cast all’altezza della propria storia, che io e Debora condurremo per la quarta volta”.

La cornice musicale sarà affidata all’Orchestra Mancina, formazione massafrese capitanata da Antonio Tinelli. Nella tre giorni dedicata al cabaret proporranno interventi con brani inediti e cover di canzoni famose, riproposte con un stile tutto nuovo che caratterizza questo gruppo che si esibisce in Puglia e non solo, con il loro spettacolo musicale frizzante e coinvolgente.

Tra i giovani comici, durante la tre giorni, si alterneranno Amedeo Abbate (Milano), Massimiliano Angioni (Como), Marco Bernardini (Roma), Ilaria Berti (Trento), Marina Marchione (Altamura), Vitantonio Mazzilli (Bisceglie), Emiliano Morana (Roma), Denny Napoli (Messina), Francesco Porcu (Cagliari), Samuele Rossi (Lucca), Pasquale Trombetta (Foggia), John Vincent (Milano). Le loro esibizioni saranno scalettate secondo il programma scritto dagli autori Alessandro Tagliente e Fabiano Marti, assessore alla cultura della città di Taranto, impegnato anche nella regia teatrale della manifestazione martinese.