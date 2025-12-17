Acquaviva delle Fonti, a “Jazzset” Vittorio Solimene 4tet e Raphael Gualazzi

Il 20 dicembre al Jazz Club 1799 si esibirà Vittorio Solimene 4tet, mentre il 21 dicembre, al Teatro Luciani di Acquaviva delle Fonti, sarà di scena Raphael Gualazzi con una performance pianoforte e voce

ACQUAVIVA DELLE FONTI – Nuovi appuntamenti per la 23esima edizione della rassegna “Jazzset” ad Acquaviva delle Fonti all’insegna della grande musica con artisti di chiara fama e nuovi talenti. Sabato 20 dicembre alle ore 22.00, al Jazz Club 1799 sarà di scena il quartetto del pianista Vittorio Solimene, autore di una scrittura raffinata e dinamica che fonde lirismo e ritmo. Con Solimene, Lorenzo Simoni (sax), Alessandro Bintzios (contrabbasso) e Michele Santoleri (batteria).

Vittorio Solimene 4tet

Il Vittorio Solimene Quartet è un ensemble che unisce alcuni dei più interessanti giovani talenti emergenti del panorama nazionale con una forte passione per il jazz moderno e contemporaneo e la ricerca musicale. Al centro del gruppo c’è il pianista Vittorio Solimene, compositore e interprete di grande sensibilità, capace di fondere lirismo e ritmo con una scrittura raffinata e dinamica. Il sax alto di Lorenzo Simoni si distingue per il suo suono intenso e versatile, capace di attraversare con naturalezza passaggi melodici delicati e improvvisazioni energiche e creative.

La sezione ritmica, composta dal contrabbassista Alessandro Bintzios e dal batterista Michele Santoleri, fornisce un supporto solido e dinamico, creando un dialogo ritmico pulsante che sostiene e stimola le improvvisazioni degli altri musicisti. Il repertorio del quartetto alterna composizioni originali a rivisitazioni di standard jazz, sempre affrontate con un approccio personale e innovativo, in cui la spontaneità dell’improvvisazione si integra perfettamente con l’equilibrio strutturale dei brani. Un concerto ricco di energia, emozioni e raffinate soluzioni armoniche, che coinvolge il pubblico in un’esperienza sonora autentica e vibrante.

Imperdibile, domenica 21 dicembre al Teatro Luciani, la performance piano e voce di Raphael Gualazzi.

Cantautore, pianista, compositore e produttore, Gualazzi è acclamato per la sua capacità di fondere culture e linguaggi musicali diversi. Il suo stile intreccia la melodia italiana con il jazz, il blues, il gospel e il mondo classico. Nel 2011 ha vinto il Festival di Sanremo nella categoria Giovani con Follia d’Amore, conquistando anche il Premio della Critica Mia Martini, il Premio della Sala Stampa e il Premio Assomusica per la migliore esibizione live.Al successivo Eurovision Song Contest ha ottenuto il secondo posto. Sul palco dell’Ariston è tornato altre tre volte, sempre con grande successo di pubblico e critica. Nel 2014 si è classificato secondo con “Liberi o no” insieme a The Bloody Beetroots, con un progetto inedito che ha fuso jazz, elettronica, blues e gospel.

La dimensione piano-vocal restituisce autenticità e intimità alle sue composizioni, in un percorso che attraversa colonne sonore, omaggi alla tradizione afroamericana e reinterpretazioni della canzone italiana e internazionale.

La rassegna “Jazzset”, organizzata dall’Associazione Café 1799 (info: 392.232.45.23) e curata da Giuseppe Netti, è realizzata col sostegno e la collaborazione di Regione Puglia, Puglia Culture, Comune di Acquaviva delle Fonti, Italia Jazz Club e Puglia Sounds.