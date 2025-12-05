Acquaviva delle Fonti, “JazzSet 2025”: concerti del 6 e 7 dicembre

Per la 23esima edizione di “Jazzset” si esibiranno al Club 1799 Sara Frassanito 6 e al Teatro Luciani il duo Shai Maestro–Vito Tenzone

ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) – Prosegue il viaggio musicale tra emozioni, linguaggi e culture della 23esima edizione della rassegna “Jazzset” ad Acquaviva delle Fonti con concerti tra il Club 1799 e il Teatro Luciani. Organizzata dall’Associazione Café 1799 (info: 392.232.45.23) e curata da Giuseppe Netti, Jazzset è realizzata col sostegno e la collaborazione di Regione Puglia, Puglia Culture, Comune di Acquaviva delle Fonti, Italia Jazz Club e Puglia Sounds.

La programmazione live di dicembre si apre, sabato 6, alle ore 22.00, al Club 1799, con la cantante Sara Frassanito 6 che prevede la presentazione dell’album “La vedova nera”, concerto realizzato in collaborazione con Lydian Records alla sua prima produzione discografica. Si tratta di un concept album di sei brani originali, tutti in italiano, caratterizzato da sonorità che superano i confini di genere e stile, una musica che abbraccia fortemente il concetto puro di improvvisazione.

Con la cantante, Pietro Rosato (sax), Fabio Rogoli (piano), Livio Bartolo (chitarra), Michele Colaci (contrabbasso), Giovanni Angelini (batteria).

Il giorno dopo, domenica 7 al Teatro Luciani, sarà la volta di un appuntamento di grande respiro con uno dei protagonisti della scena jazz internazionale: Shai Maestro, per la prima volta in Puglia, in duo con il giovane batterista e compositore barese Vito Tenzone (produzione esclusiva Jazzset 2025 con Puglia Culture).

L’idea del duo nasce nel 2025 da Tenzone, il cui progetto vede protagonisti il pianoforte e la batteria per un duo con una forte identità timbrico sonora che travalica i confini di “genere e stile musicale”. Shai Maestro (1987), artista ECM, è riconosciuto come uno dei pianisti più talentuosi della sua generazione.