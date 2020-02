A Molfetta la prima tappa del roadshow di MAPO Travel

Il tour operator incontra gli agenti di viaggio per presentare le novità di prodotto del 2020. Primo appuntamento in Puglia il 18 febbraio

MOLFETTA (BA) – Al via il roadshow di Mapo Travel per incontrare le agenzie di viaggio e festeggiare i buoni risultati del 2019 e le novità di prodotto del 2020. Prima tappa il 18 febbraio al Dogana Resort di Molfetta, in Puglia, e a seguire la Campania, con Napoli.

Ad accompagnare il tour operator pugliese nei ‘Mapo Meet Party’ un partner d’eccezione come Europ Assistance, gruppo specializzato in servizi di assistenza personalizzati e coperture assicurative per i viaggi, l’auto, la salute e la casa&famiglia.

“Abbiamo chiuso il 2019 in crescita, un +8% complessivo in un anno non facile per il turismo italiano. E la nostra forza è il rapporto diretto con gli agenti di viaggio. Proprio per questo stiamo organizzando dei veri e propri incontri di festa per presentare le nostre novità, i cavalli di battaglia e le destinazioni di questo 2020. Anno partito molto bene con i ponti di primavera, sia in Italia che in Europa, sold out già a inizio febbraio“, spiega Barbara Marangi, general manager di Mapo Travel.

Il tour operator continua a puntare su Puglia e Basilicata per il Mare Italia con i riconfermati Mapo Village Plaia di Ostuni, villaggio turistico a proprio marchio e best performer del 2019, e il Magna Grecia Village di Metaponto, a due passi da Matera e studiato per una vacanza tra mare e cultura. A questi si aggiunge il resort Isola di Pazze a Marina di Ugento, in Salento.

“Negli incontri con gli agenti di viaggio – continua Barbara Marangi – non mancheranno la Turchia, vera sorpresa da tutto esaurito della scorsa estate, e i tratti distintivi dei pacchetti Mapo Travel: assistenza continua, profonda conoscenza delle destinazioni ed esperienze sempre più personali e cucite su misura per ogni cliente“.

Tra le novità più significative e protagonista del roadshow anche Formentera, con alloggi targettizzati per le varie tipologie di viaggiatore: smart, country e luxury, con appartamenti, case di campo e ville per vivere a pieno il proprio soggiorno nella più piccola isola delle Baleari tra natura, comodità e mare.