A Modugno commedia teatrale “Non è vero ma ci credo”

Appuntamento per il 7 Ottobre 2018 all’Auditorium della Parrocchia di San Ottavio

MODUGNO (BA) – L’associazione Agebeo e amici di Vincenzo Onlus di Bari che da anni lotta contro le leucemie e i tumori infantili, in collaborazione con l’Associazione di genere socio educativa e culturale “CUCCIOLO” presenta la commedia teatrale in 3 atti “NON E’ VERO MA CI CREDO”, messa in scena dalla compagnia teatrale di Modugno “NOI LA RACCONTIAMO COSI'”.

L’Associazione Agebeo nata dalla volontà del suo presidente Michele Farina dopo aver perso il proprio figlio in età adolescenziale nel nord Italia a causa della leucemia, sta portando a termine il primo grande villaggio dell’accoglienza del sud Italia a Bari su un suolo confiscato alla mafia nei pressi di via Camillo Rosalba, zona Poggiofranco, all’interno del quale potranno trovare rifugio numerose famiglie collocate in piccole abitazioni, al fine di poter sostenere da vicino le cure dei piccoli bimbi ammalati e ricoverati presso l’oncoematologia pediatrica del Policninico di Bari.

Lo scopo quindi è quello di fare in modo che i genitori non debbano più dormire in auto o in albergo sobbarcandosi le spese della durata delle costose e faticose cure riabilitative dei bambini.

La compagnia teatrale napoletana, da anni trapiantata a Bari e impegnata a divulgare la cultura mediante le rappresentazioni teatrali della famiglia “DE FILIPPO, CURCIO E SCARPETTA”, ha sposato la nobile causa dell’AGEBEO, presentanto la propria nuova commedia dal grande spessore artistico e culturale.

Negli anni la compagnia si è fregiata di numerosi premi e felici critiche teatrali portando in giro per la Puglia numerosi spettacoli tra i quali si possono ricordare “NATALE IN CASA CUPIELLO, FILUMENA MARTURANO, SABATO DOMENICA E LUNEDI’, I CASI SONO DUE, LA FORTUNA CON L’EFFE MAIUSCOLA e tante altre commedie dall’indiscusso valore artistico e culturale.

L’evento, il ricavato e la messa in scena da parte del cast composto da attori amatoriali misti tra origini baresi e soprattutto partenopee, sarà completamente dedicato all’associazione “AGEBEO”, al fine di proseguire nella costruzione del villaggio dell’accoglienza.

Lo spettacolo si terrà Domenica 7 Ottobre alle ore 20 presso l’Auditorium della Parrocchia di San Ottavio a Modugno nella zona Piscina dei Preti.

Il costo del biglietto è di 10 euro

per info e prenotazioni si prega di contattare i seguenti numeri:

Michele Farina presidente AGEBEO 3290562888

Vito Calabrese organizzatore eventi Agebeo 3471166645

Domenica 7 Ottobre 2018

Modugno (Bari)

via magna grecia presso parrocchia san ottavio zona piscina dei preti

ore 20:00