A Lecce il Forum internazionale su accoglienza e diritto allo studio universitario

Organizzato da ADISU Puglia e dal Festival Giornalisti del Mediterraneo, con il patrocinio di Regione Puglia e Comune di Lecce, accoglierà nella città barocca gli ambasciatori di Paesi europei ed extra europei

LECCE – Si svolgerà a Lecce il prossimo 8 novembre alle 9.30, presso il Castello di Carlo V, il “Forum internazionale sulle politiche di accoglienza per il diritto allo studio universitario”, prestigioso appuntamento che ospiterà ambasciatori e diplomatici di Paesi europei ed extra europei. Si discuterà di accoglienza e diritto allo studio universitario: questi i temi al centro della giornata organizzata, con il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Lecce, da ADISU Puglia, l’agenzia regionale per il diritto allo studio universitario, e dal “Festival Giornalisti del Mediterraneo”, ideato e organizzato dal giornalista Tommaso Forte e dall’associazione “Terra del Mediterraneo”.

Il capoluogo salentino si appresta ad ospitare, dunque, gli ambasciatori dei Paesi dei Balcani, del Maghreb e del Mediterraneo, con l’obiettivo di avviare un dialogo e, successivamente, sottoscrivere un protocollo d’intesa per l’avvio di un progetto pilota per l’accoglienza e l’assistenza degli studenti in Puglia. Un accordo di partenariato mirato a favorire l’arrivo degli studenti da Paesi terzi, che consentirà di centrare, attraverso il Forum, il doppio obiettivo di stabilire relazioni diplomatiche proficue tra gli Atenei pugliesi e i Paesi ospiti, e di valorizzare il ruolo delle istituzioni universitarie territoriali nel panorama accademico internazionale.

“Occasione privilegiata, quella del Forum internazionale sulle politiche di accoglienza per il diritto allo studio universitario. La presenza a Lecce della diplomazia internazionale segna una svolta nell’interscambio culturale, con particolare riguardo agli studenti stranieri che vogliono studiare in Puglia“, commenta l’assessore regionale all’Istruzione, alla Formazione, al Lavoro Sebastiano Leo. “Nella nostra regione, già da diversi mesi, è attivo lo sportello per l’accoglienza di chi arriva dall’estero che, grazie agli accordi che andremo a siglare durante il Forum, sarà ancora più efficace e parte di una rete integrata che definisce standard e procedure. L’eccellente sistema universitario pugliese ha le carte in regola per continuare ad essere attrattivo sul piano internazionale, al pari di altri Atenei italiani ed esteri“.

“E’ una grande soddisfazione avere a Lecce tanti diplomatici ad accompagnare la presentazione di un servizio per il quale la Regione Puglia è prima in Italia“, spiega il direttore generale di Adisu Puglia Gavino Nuzzo, “ovvero lo sportello per l’internazionalizzazione degli studenti stranieri, frutto del buon lavoro che la Regione e l’Adisu hanno messo in campo in questo settore. Consapevoli che il bacino del Mediterraneo può rappresentare un grosso potenziale di crescita culturale ed economico per l’Italia“.

“La rete internazionale è anche strumento per lo scambio culturale fra i popoli: con il Forum lavoriamo affinché si riaffermi anche come opportunità per i giovani studenti universitari. Siamo felici di mettere a disposizione il patrimonio di competenze e relazioni acquisite negli anni“, sottolinea Tommaso Forte, patron del Festival, che nel corso delle sue undici edizioni ha stabilito proficue relazioni internazionali.