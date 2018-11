A Lecce Concerto con Aperitivo White Harps Quartet

Appuntamento per domenica 2 Dicembre 2018 alle ore 11

LECCE – Domenica 2 dicembre terzo appuntamento con i Concerti con Aperitivo della Camerata Musicale Salentina.

Nella Sala Conferenze del Teatro Apollo di Lecce, con inizio alle ore 11, si esibirà il quartetto d’arpe White Harps Quartet, formato da Sabina Baratella, Cristina Centa, Angelica Ferrari e Alessandra Targa.

Il quartetto d’arpe White Harps è nato nel 1993 dal bisogno di sperimentare nuove valenze acustico-espressive dell’arpa, esigenza che realizza affrontando svariati generi musicali e proponendo un repertorio che spazia da Vivaldi a Gershwin, dai motivi classici alle danze spagnole, dai brani jazz a quelli contemporanei.

Forte interesse desta l’originalità della formazione strumentale, la cui particolarità timbrica amplifica l’eleganza delle armonie esaltando l’espressività musicale e la linearità agogica.

Le componenti, Sabina Baratella, Alessandra Targa, Cristina Centa e Angelica Ferrari, dopo aver compiuto brillanti studi, si sono perfezionate con Maestri di fama internazionale quali G. Albisetti, F. Pierre, J. Liber, M. Oliva ed hanno partecipano a corsi e Concorsi nazionali ed esteri classificandosi sempre tra i primi posti.

Parallelamente all’attività concertistica si dedicano all’insegnamento e collaborano, in diverse città italiane, con orchestre prestigiose ottenendo larghi consensi di critica e di pubblico.

Conquistati dalle singolari peculiarità dell’insieme, noti autori italiani, quali Giorgio Gaslini e Fabrizio Francia, hanno espressamente composto e dedicato al gruppo nuove opere.

Al termine dello spettacolo, come sempre, un gustoso aperitivo, buona occasione per un commento a caldo della performance musicale in compagnia degli artisti.

PROGRAMMA MUSICALE

J.S.BACH Jesu, Joy of Man’s Desiring (tr. D.Owens)

M.RIGHETTI Lineamenti

C.SALZEDO Trittico

E.HALFFTER Danza

I.ALBENIZ Asturias (tr. M.Fioravanti)

E.LECUONA Malaguena (tr. A.Sparnon)

* * *

B.ANDRES La Ragazza

ANONIMO Andro and his cutty gun (tr. M.Belluzzi)

N.PIOVANI La vita è bella (tr. A.Targa)

R.ROGER Concerto Jazz (tr. A.Targa)

M.MILHAUD Brazileira (tr. A.Targa)

Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina, il Castello Carlo V, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese, Grand Hotel Tiziano, Cantina Coppola, Federcar e ProntAss Assicurazioni.

PREZZI BIGLIETTI

Posto Unico: Intero € 15, Ridotto* € 12

PREZZI ABBONAMENTI

Posto Unico: Intero € 60 – Ridotto* € 50

* La riduzione è valida per: over 65 anni | Docenti | Studenti | Soci BiCinema | Dipendenti BPP Banca Popolare Pugliese

La riduzione verrà applicata SOLTANTO dietro presentazione del relativo documento che la consente.

PREZZI SPECIALI UNDER 35

E’ disponibile una quantità limitata di posti a tariffa speciale per Under 35!

Ingresso: 10 €

Info per accedere alla promozione: 3480072655

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com

CARTA DEL DOCENTE E 18APP

Anche per questo evento è possibile l’acquisto del biglietto o dell’abbonamento utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLI DAL VIVO o CONCERTI.

BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell’iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, sottoscrivendo un abbonamento o acquistando un biglietto per uno spettacolo, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti. Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.

CON I BIMBI A TEATRO!

Assistere ai concerti della Camerata Salentina con i propri bimbi da quest’anno è possibile! L’Associazione, in collaborazione con la Scuola Superiore di Musica Harmonium, organizza infatti un laboratorio musicale dedicato ai bambini dai 6 anni in su in contemporanea con gli spettacoli serali e nelle sale interne dei teatri.

Il costo varia dagli 8 ai 10 € a bambino, con possibilità per i bambini di assistere allo spettacolo.

INFO

Camerata Musicale Salentina

Via XXV Luglio 2B – Lecce

Tel: 0832 309901 – Cell: 348 0072654 (Info) – 348 0072655 (Biglietteria)

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com

Sito: www.cameratamusicalesalentina.com – Seguici su Facebook!