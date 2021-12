“24 dicembre” di Cristiano Carriero, un omaggio alla città di Bari sullo sfondo di una grande amicizia

Bari, la vigilia di Natale, quattro amici e una promessa

BARI – Bari, prima vigilia di Natale del nuovo millennio. Quattro amici, poco più che diciottenni, decidono di farsi una promessa: ritrovarsi nello stesso posto il 24 dicembre di vent’anni dopo. Inizia da qui il racconto di Ernesto, voce narrante di questo romanzo di formazione e frustrazione, che ripercorre vent’anni di vita fatti di sogni, illusioni, speranze e dolori. Un intreccio di destini, dedicato a Bari, la città dell’attesa di cui la vigilia di Natale rappresenta forse l’espressione più alta, rivolto a un’unica destinataria: la figlia Amaranta, insieme alla quale Ernesto ripercorre la storia di un’intera generazione, alla ricerca del momento esatto in cui si diventa adulti.

BIOGRAFIA. Cristiano Carriero è giornalista, comunicatore, imprenditore. Ha pubblicato diversi saggi con Hoepli, per cui cura la collana dedicata alla Comunicazione. È autore della raccolta di racconti Lutto Libero e del romanzo Domani no. Insegna alla Scuola Holden e tiene per La Content, di cui è fondatore, il corso di Storytelling e Scrittura insieme ad Alessandra Minervini. Ha vissuto un po’ ovunque, ma il 24 dicembre, qualsiasi cosa accada, conosce un solo posto al mondo: Bari.

LA CASA EDITRICE. Les Flâneurs Edizioni nasce nel 2015 grazie a un gruppo di giovani amanti della Letteratura. Il termine francese “flâneur” fa riferimento a una figura prettamente primo novecentesca d’intellettuale che, armato di bombetta e bastone da passeggio, vaga senza meta per le vie della sua città discutendo di letteratura e filosofia. Oggi come allora, la casa editrice si pone come obiettivo la diffusione della cultura letteraria in ogni sua forma, dalla narrativa alla poesia fino alla saggistica, con indipendenza di pensiero e occhio attento alla qualità. Les Flâneurs Edizioni intende seguire l’autore in tutti i passaggi della pubblicazione: dall’editing alla promozione. Les Flâneurs Edizioni è contro l’editoria a pagamento.

