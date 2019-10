2° Memorial Marino Raimondi, incontro scientifico nazionale il 5 ottobre a Tricase

L’incontro scientifico “Antropometria e Riequilibrio Sistemico” è in programma sabato 5 ottobre 2019, nella Sala Scuderie di Palazzo Gallone, a Tricase (LE)

TRICASE (LE) – “Chi ha avuto modo di incontrarlo, anche solo una volta nella vita, lo ricorda come una persona speciale”. È così che, per il secondo anno, il Laboratorio Ortodontico Tecnort Ortodonzia di Fabio Arnò promuove il Memorial a Marino Raimondi, “uomo affabile, ottimista, entusiasta della vita, energico e generoso, scomparso il 26 dicembre a Roma, all’età di sessant’anni, a causa di una malattia incurabile.

MARINO RAIMONDI

Nasce a Ortebello, in Toscana, il 15 maggio del 1957, da genitori bergamaschi. La mamma Adriana Moretti appartiene a una famiglia di imprenditori; il papà Giuseppe, invece, è figlio del sindaco del paese. Marino eredita dalla sua famiglia le capacità imprenditoriali e organizzative, mettendoli in pratica negli studi liceali e successivamente in quelli universitari. S’iscrive alla facoltà di Ingegneria, stupendo gli insegnanti con i propri ragionamenti intuitivi, definiti “oltre le regole della semplice logica”. All’età di 25 anni viene assunto come commerciale estero in un’azienda del settore petrolchimico, dove resterà fino alla pensione. Torna a lavorare in Nord Africa, riposando spesso su panche poste in prossimità degli impianti petroliferi. La sua carriera galoppa: diventa dirigente e, in seguito, direttore di tutta l’area commerciale asiatica. Viaggia per il mondo, sigla contratti redditizi per l’azienda, diventa il mentore dei più giovani. Purtroppo realizzerà solo parte dei suoi sogni, perché morirà prematuramente soltanto due anni dopo la pensione. Resta noto il suo motto: “Chi si sveglia la mattina senza almeno un obiettivo da raggiungere e va a dormire senza averne raggiunto almeno uno, è un uomo che non darà mai un senso alla propria vita!”.

TECNORT ORTODONZIA

Laboratorio Ortodontico dal 1990 specializzato nei servizi clinici di costruzione e adattamento di dispositivi mobili, dispositivi fissi, a bandaggio ridotto e ad azione biomeccanica e funzionale. Il team realizza dispositivi ortodontici utilizzando macchinari e materiali di elevata qualità e nuovissime tecnologie digitali.

Per partecipare all’incontro è gradita una donazione volontaria all’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” IRCCS Ospedale Oncologico di Bari, Unità Oncologica di Radiologia Interventistica diretta dal Dott. Damiano Gadaleta.

Dati per la donazione all’Ospedale Oncologico di Bari

I.R.C.C.S. Giovanni Paolo II, via O. Flacco, 65, Bari

00727270720 Tesoreria BPP

Iban: IT53Y0526279748T20990000510

Swift Code: BPPUIT33

Causale: “Da 2° Memorial Marino Raimondi, Unità Oncologica di Radiologia Interventistica diretta dal dott. Cosimo Damiano Gadaleta”.

PROGRAMMA 5 ottobre 2019, Sala Scuderie di Palazzo Gallone, Tricase, LE.

8.30 – 9

Registrazione partecipanti e Welcome Coffee

9 – 9.30

Saluti ai partecipanti e apertura dei lavori

• Odt. Fabio Arnò, Titolare Tecnort Ortodonzia

• Rappresentanza amministrazione comune di Tricase

• dott.ssa ReginaQueiroz, Presidente A.I.O.I Italia

• Odt. Gianni Grandi, Presidente A.I.O.T

9.30 – 11.15

“Asimmetrie e relazioni occluso-funzionali. I modelli studio M.A.F.O e la ricerca del riequilibrio sistemico “.

• Odt. Giorgio Borin, ideatore bite R.OF. (Da 42 anni titolare di laboratorio odontotecnico a Pasian di Prato (UD) si occupa in particolare di riabilitazioni protesiche fisse e mobili approfondendo gli aspetti occlusoposturali e neuromuscolari; ha ideato l’A.L.Tr.O. Arco Livellato di Trasferimento Ortogonale e il S.I.D.-O.T. Supporto per Impronte Dentali – Orientabile e Trasferibile. Il S.O.M Sistema Ortogonale Multifunzione e i modelli di Studio M.A.F.O. Modelli Analitici della Funzione Occlusale, nonché il bite R.O.F. Riequilibratore Occluso Funzionale).

11.15 – 11.30

Q&A

11.30 – 11.45

Coffee Break

11.45 – 13.30

“Antropometria, Ortognatodonzia, Ortodontotecnica”.

prof. Nerio Pantaleoni, Presidente Ant-Or (Residente a Bologna dove svolge attività da libero professionista presso il suo studio in via Masia n. 36, dopo gli studi universitari in Medicina e Chirurgia si specializza in Ortognatodonzia all’Università degli Studi di Cagliari. Oltre a numerosi articoli scientifici su riviste specializzate italiane ed estere, è autore di testi specifici ortognatodontici di carattere tecnico e storico. Nell’aprile del 1995 a Siena viene eletto Segretario della Società italiana di Storia dell’Odontostomatologia e attualmente ne è vicepresidente. Nel 1997 è stato eletto presidente dell’Accademia di Antropometria Oro-Facciale E. Muzj. Dall’Anno 2002-2003 è Professore a contratto di tutorato all’Università degli Studi di Bologna).

13.30 – 13.45 Q&A e chiusura lavori