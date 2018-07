Quattro sedie Job per l’accessibilità delle spiagge leccesi

I dettagli

LECCE – Grazie alla delibera di Giunta regionale 772 del maggio scorso, le spiagge pugliesi sono quest’estate più accessibili per le persone con disabilità. Ciascun Comune costiero, infatti, grazie ad uno degli “interventi in favore delle persone disabili” previsti dalla delibera, è stato destinatario di una fornitura di sedie “job”, pensate e realizzate per agevolare l’accessibilità del mare. Le sedie job sono infatti utili sia per l’attraversamento della spiaggia e gli spostamenti sulla sabbia, che per l’utilizzo in acqua, garantendo a tutti di poter vivere pienamente (bagno incluso) la giornata al mare.

Il Comune di Lecce è stato destinatario di quattro sedie Job, che sono state distribuite e consegnate dall’assessore alla Protezione Civile Sergio Signore. Una sedia è stata sistemata a Spiaggiabella presso il lido Pole Pole, due a Torre Chianca presso La Pedana di Via Mare Bello, accanto al lido Circeo. L’ultima è stata consegnata oggi all’Ostello del Sole di San Cataldo dove sarà a disposizione di quanti intendono utilizzarla sulla spiaggia della marina.

“Miglioriamo l’accessibilità del mare grazie a un impegno della Regione Puglia, attenta alle esigenze delle persone con disabilità – dichiara l’assessore Sergio Signore – Da parte nostra abbiamo collocato le sedie laddove possono essere utilizzate al meglio, confidando nella collaborazione dei gestori dei lidi e dell’Ostello di San Cataldo. Lavoriamo nell’ottica dell’accessibilità della costa, con questo e altri interventi di rimozione delle barriere architettoniche, con l’obiettivo di affermare il concetto che il mare è un diritto di tutti”.