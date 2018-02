Ex Libris: the New York Public Library al Cineporto di Lecce

Appuntamento per martedì 20 febbraio alle ore 18

LECCE – Martedì 20 febbraio alle ore 18 nella sala Bertolucci del Cineporto di Lecce in via Vecchia Frigole 36 si terrà la proiezione del documentario “Ex Libris: the New York Public Library”. L’iniziativa è realizzata in collaborazione tra l’Assessorato alla Cultura, Creatività e valorizzazione del patrimonio culturale, la Regione Puglia e l’Apulia Film Commission, e punta ad arricchire il bagaglio di formazione di cittadini, amministratori locali, bibliotecari, insegnanti, operatori della cultura sul tema delle biblioteche di comunità come modello di inclusione e condivisione culturale. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

Ex Libris, firmato dal celebre documentarista Frederik Wiseman, è un “racconto fiume” per voce dei cittadini, degli addetti ai lavori, degli utenti del sistema delle biblioteche pubbliche di New York: una rete di luoghi aperti a tutti, senza barriere all’ingresso, pensata per garantire il diritto alla cittadinanza culturale. Ex Libris ha è stato presentato a Venezia nel 2017 durante la 74ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica nella competizione ufficiale il 4 settembre 2017, aggiudicandosi il premio della Federazione internazionale della stampa cinematografica. Ha una lunga durata: più di 3 ore, che scorrono veloci tra i racconti e le storie del coro di personaggi che sfilano con sguardi, voci ed espressioni.

Introdurranno il film Antonella Agnoli, assessore alla Cultura del Comune di Lecce e consulente bibliotecaria, e a Loredana Capone, assessore all’Industria turistica e culturale, Gestione e valorizzazione dei beni culturali.