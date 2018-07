Danni Xylella, in arrivo i ristori per le aziende agricole leccesi

Le dichiarazioni dell’assessore Foresio

LECCE – Il Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia ha riconosciuto al Comune di Lecce la somma di 894.216,68 euro per far fronte alla liquidazione dei danni provocati dalla xylella fastidiosa nel periodo compreso tra il 01.01.2014 e il 30.06.2015 alle colture delle aziende agricole leccesi.

Dopo la Variazione di bilancio approvata in giunta nella giornata di ieri, l’Ufficio Agricoltura del Comune di Lecce provvederà nelle prossime settimane a corrispondere le somme riconosciute a ciascuna delle 37 aziende che hanno presentato la relativa richiesta di provvidenza, in seguito al riconoscimento dei danni effettuato con decreto 15452 dal Ministero delle Politiche Agricole il 21/07/2015.

“Ringrazio l’Ufficio Agricoltura del Comune per il grande lavoro svolto per istruire le pratiche, verificare i requisiti dei richiedenti e per il lavoro che svolgeraà per l’erogazione dei fondi – dichiara l’assessore alle Attività Produttive Paolo Foresio – Siamo uno dei primi Comuni a poter dare risposte alle aziende agricole colpite da questo dramma e sono sicuro che i fondi dei quali potranno beneficiare saranno cruciali per riorganizzare attività fortemente colpite da una fitopatia che per molte di loro è stata quasi fatale”.