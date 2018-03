Cooking quiz in Puglia, appuntamento al Perotti di Bari

I dettagli

BARI – Il tour di COOKING QUIZ è in pieno svolgimento. In questi giorni lo staff è in Puglia: dopo l’appuntamento con l’Alberghiero Agostinelli di Ceglie, si è spostato martedì a Bari all’IPSSAR Perotti e mercoledì farà tappa all’Alberghiero di Otranto.

Al Perotti di Bari, appuntamenti ricchi di emozione e voglia di conoscere. I ragazzi hanno ottenuto grandissimi risultati durante le fasi di verifica: merito anche dello Chef ALMA Anna Ciccarone che ha svolto la lezione per gli studenti dell’indirizzo cucina ed Jlenia Gigante, diplomata del Master Sommelier ALMA-AIS che invece ha coinvolto i ragazzi di sala.

“Esperienza estremamente positiva” – ha esordito il prof. Gianfranco Papeo del Perotti di Bari – I ragazzi si sono cimentati in diverse tipologie di risposte su un argomento molto importante come le varie tecniche di cottura e l’utilizzo dei grassi. La verifica è molto importante in tutte le materie, però effettuarla in modo ludico come avete fatto questa mattina riesce a catturare l’attenzione dei ragazzi per un tempo più lungo”.

“Bellissima attività che ha coinvolto i ragazzi in modo frizzante ed allegro – ha proseguito il prof. Gaetano Scarnera – Si sono dovuti rapportare con una realtà diversa ed il confronto con lo chef ALMA è stato importante per capire anche le strade da intraprendere per il futuro. Ottimo sistema, riesce a tenere attivi i ragazzi per tutta la durata”.

“I nostri studenti sono usciti arricchiti, motivati e stimolati” – ha concluso il prof. Savino Saveri.

C’è molta attesa per la Finale Nazionale di Loreto e Recanati. Tre giorni all’insegna della formazione, della cultura e della sana competizione. Sarà decretato l’Istituto Campione Nazionale della 2^ Edizione di Cooking Quiz che si aggiudicherà un Corso di Formazione presso ALMA oltre alla Biblioteca di Edizioni PLAN.

Prossima tappa per il famoso concorso nazionale sarà all’Alberghiero di Otranto.

Prossimamente, potremo rivedere tutti gli appuntamenti registrati all’interno delle Scuole su CANALE ITALIA (canale 84) ed in contemporanea su SKY (canale 937): un’istruttiva e divertente trasmissione televisiva con interessanti pillole sulla cucina tradizionale della città che ospita il Format e consigli per una sana e corretta alimentazione.

Cooking Quiz è un progetto ideato da Edizioni Plan e Peaktime in collaborazione con ALMA, La Scuola internazionale di Cucina Italiana.

Partner importanti hanno deciso di affiancare Cooking Quiz: Barilla, la principale azienda italiana nella produzione di pasta di semola e sughi pronti, Giblor’s, azienda di Abbigliamento Professionale che veste Bottura, lo chef numero uno al mondo, Cannavacciuolo e il francese Blanc, Orogel, realtà italiana leader nel settore degli alimenti surgelati, Piazza leader mondiale nella produzione di utensili e strumenti professionali per la cucina, Regione Marche e UNICAM.