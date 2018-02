I Consigli Comunali delle Ragazze e dei Ragazzi con Polizia Postale e movimento Mabasta

“Un Telefonino per amico: viaggio nel mondo del Web” è stato il titolo dell’incontro con i CCRR ospitato da Caroli Hotel

LECCE – Martedì 6 febbraio i CCRR (Consigli Comunali delle Ragazze e dei Ragazzi) della Provincia di Lecce si sono incontrati presso l’Hotel Sirenè di Gallipoli per il IV Convegno annuale organizzato dal Comitato Regionale UNICEF Puglia e Provinciale UNICEF Lecce. Il tema del Convegno affrontato nel giorno del SAFER INTERNET DAY è stato “Un Telefonino per amico: viaggio nel mondo del Web”.

Oltre 200 ragazze e ragazzi provenienti dai Comuni di: Acquarica del Capo, Cannole, Cartignano, Castrì, Copertino, Corsano, Cutrofiano, Gallipoli, Leverano, Martano, Melendugno, Melissano, Morciano di Leuca, Muro Leccese, Palmariggi, Poggiardo, Presicce, Racale, Salve, Scorrano, Sogliano Cavour, Soleto, Squinzano, Sternatia, Tiggiano e Vernole, hanno raccontato le loro esperienze, si sono confrontati con gli esperti della Polizia Postale di Lecce ed hanno condiviso i preziosi consigli di Michela e Mattia, due rappresentanti dei giovani studenti del movimento MABASTA dell’Istituto “Galilei-Costa” di Lecce.

Ora l’impegno per i CCRR è quello di lavorare nei propri Comuni per coinvolgere tutti i ragazzi e le ragazze in questa lotta al bullismo e al cyberbullismo, per avviare le basi di una nuova società più serena e tollerante, capace di accogliere l’altro con tutte le sue specificità e le sue differenze.