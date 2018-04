Concorso scolastico provinciale “Do you peace?” indetto da ANVCG Lecce e i ragazzi di Wad Squad

“I giovani sanno sognare un mondo di pace” è la tematica Dodici borse di studio in denaro per i migliori testi, video, poster e loghi

LECCE – Al fine di conservare la memoria delle vittime civili di tutte le guerre e di tutti i conflitti nel mondo, nonché di promuovere, secondo i principi dell’articolo 11 della Costituzione, la cultura della pace e del ripudio della guerra, la sede provinciale di Lecce do_you_peace_md.jpgdell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG) insieme agli studenti della classe 2°C dell’Istituto “Galilei – Costa” di Lecce che hanno dato vita e animano il movimento “WAD Squad” (We Are Dreamers), hanno indetto un concorso aperto a tutte le studentesse e studenti delle scuole medie e delle scuole superiori della provincia di Lecce.

Il concorso si intitola “Do you peace?” ed è ispirato al principio secondo cui “I giovani sanno sognare un mondo di pace”. I lavori dei partecipanti dovranno evidenziare il contrasto tra la gioia e la bellezza della vita e l’orrore e la stupidità della guerra, nel suo impatto devastante sulla vita di ogni singola persona che la subisce, trasformando il cittadino in vittima a casa sua o in rifugiato in un paese straniero.

La partecipazione al concorso è gratuita e sono previste quattro sezioni:

1) “testo”, un elaborato scritto in formato word, della lunghezza massima di 3 cartelle (25 righe);

2) “video”, della durata massima di 5 minuti, compresi i titoli di testa e di coda;

3) “poster”, della dimensione di cm 70 x 100;

4) “logo”, realizzato a colori, con l’uso di qualsiasi strumento grafico e/o qualsiasi software di grafica digitale.

Per partecipare al concorso gli studenti possono inviare, entro e non oltre le ore 24.00 del 30/04/2018, l’elaborato salvato su qualunque supporto digitale, insieme alla scheda d’iscrizione, all’indirizzo: Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra Onlus, via di Pettorano, 20 – 73100 Lecce. In alternativa l’elaborato potrà essere inviato all’e-mail: concorso.doyoupeace@gmail.com

La valutazione degli elaborati è rimessa ad un’apposita commissione, nominata dai promotori del concorso, formata da persone di comprovata competenza nel settore. La commissione premierà i primi tre lavori classificati nelle quattro categorie (testo, video, poster, logo) con delle borse di studio in denaro.

Lo slogan del concorso è caratterizzato dalla famosa citazione di Nelson Mandela: “La pace non è un sogno, può diventare realtà, ma per custodirla bisogna essere capaci di sognare”. Bando e modulo di adesione sul sito www.wadsquad.it