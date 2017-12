Brio Lingerie primi punti esterni, mentre si sonda il mercato

Importante vittoria

GROTTE DI CASTELLANA (BA) – Netta vittoria a Crucoli di Torretta (Crotone) nella decima giornata del campionato nazionale di pallavolo femminile di serie B2, girone I. Primi punti in trasferta in una partita in equilibrio solo nel primo set, poi dominata dalla Brio Lingerie Castellana Grotte. Risultato finale 0-3 (23-25, 15-25, 10-25).

L’evidente differente caratura tecnica delle due formazioni, rappresentava paradossalmente la maggiore insidia di questa gara, ma la Brio Lingerie ha mantenuto i nervi saldi portando a casa l’intera posta in palio e ritrovando una Valeria Carlozzi finalmente in grande evidenza.

Formazione tipo per la Brio Lingerie, diverse varianti nella squadra calabrese con il nuovo tecnico Davide Monopoli, la nuova schiacciatrice Alessandra Piccione, già a San Vito dei Normanni in A2, mentre non ha giocato la palleggiatrice Lye Young Won, vittima di un infortunio ad una mano.

Ci descrive la gara l’instancabile team manager Antonio Vernile: “Nel primo set siamo stati sempre un po’ avanti, ma ci siamo fatti raggiungere sul 23 pari. Questa volta però siamo stati bravi a non perdere la calma ed a concludere 23 a 25. Nel secondo e terzo set abbiamo mantenuto un buon ritmo mettendo sotto le avversarie. La squadra ha risposto molto bene con la Dakaj che ha distribuito bene il gioco. Valeria Carlozzi è riuscita sempre a passare, ma hanno giocato bene tutte le ragazze, anche le giovanissime alle quali Ciliberti ha dato spazio nel finale. Il punto finale l’ha siglato Noemi Moschettini”.

La contemporanea sconfitta casalinga del Siracusa, ha permesso il sorpasso alla Brio Lingerie che ha fatto un bel passo avanti in classifica, riducendo il distacco dalla quintultima a soli due punti. Dopo la decima giornata la classifica nella parte bassa vede il Palermo a 16 punti, il Bari a 13, Castelvetrano ad 11 e quindi la Brio Lingerie, quartultima, a 9 punti. Seguono Siracusa a 7 punti, Pallavolo Sicilia a 6 e Torretta a zero.

Adesso la lunga pausa natalizia, durante la quale la società proverà a trovare qualche rinforzo da inserire in squadra. Si torna in campo sabato 6 gennaio per lo scontro diretto in casa contro il Siracusa.

“Sarà una gara fondamentale per noi”, aggiunge il dirigente Vernile, “una partita da affrontare con la giusta determinazione per provare a fare qualche ulteriore passo avanti nella classifica”.

Procede indisturbata a suon di 3 a 0 la marcia delle formazioni giovanili di Tripi e Deligio. L’under 18 si libera agevolmente del San Severo (25-3, 25-8, 25-10), l’under 16 supera a Bari la Sport&20 (7-25, 17-25, 9-25) e l’under 14 travolge il Real Volley Conversano (25-5, 25-7, 25-12).

Dopo la sosta per le festività, l’under 16 torna in campo mercoledì 3 gennaio alle 18 al PalaAngiulli contro il Bitetto, mentre per le altre formazioni le competizioni riprenderanno il 9 gennaio.

Buone feste a tutti dalle squadre e dallo staff della Brio Lingerie Castellana Grotte.