Bari, sperimentazione dei tornelli sugli autobus

La sperimentazione parte oggi

BARI – L’Amtab informa che da mercoledì 25 luglio 2018 , in via sperimentale, saranno attivati i tornelli posti in prossimità della porta anteriore dei bus operanti sulle linee 7, 20 e 71 .

Così come indicato sulle vetrofanie presenti sulle porte dei bus, tutti i passeggeri dovranno quindi salire sui mezzi dalla porta anteriore del bus e scendere dalla porta centrale e/o posteriore, ad eccezione dei passeggeri con disabilità motorie in carrozzella, che continueranno a salire dalla porta centrale, mediante l’ausilio della pedana, aperta a cura del conducente. Per sbloccare il tornello all’ingresso sarà necessario timbrare il ticket di viaggio.

Ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge Regione Puglia n.18/2002, la violazione delle norme contenute nel Regolamento aziendale di vettura, nei punti che disciplinano l’accesso e il deflusso, è punita con la sanzione amministrativa dell’importo di € 100,00 per la violazione dei punti 13 e 14.