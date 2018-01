Bari, La Puglia per la Shoah – Giornata della Memoria 2018

6 workshop su memoria e diritti umani rivolti agli studenti, lunedì il primo appuntamento all’Anchecinema

BARI – Promosso da FLUID con la partecipazione del Consiglio regionale della Puglia, l’Ufficio Scolastico regionale, l’IPSAIC, le amministrazioni comunali di Bari, Brindisi, Francavilla Fontana, Galatina, Lecce, Taranto e il Museo Ebraico di Lecce, parte lunedì il ciclo di sei incontri sulla memoria e i diritti umani riservati agli studenti pugliesi.

Il primo appuntamento è fissato lunedì prossimo, 22 gennaio, all’AncheCinema.

In questo modo, attraverso un workshop itinerante aperto alla multimedialità e l’interazione con testimonianze dirette, s’intende coinvolgere gli studenti delle scuole medie e superiori della Puglia chiamati a una partecipazione attiva per celebrare la “Giornata della Memoria 2017”.

L’obiettivo è quello di offrire una chiave per comprendere la Shoah raccontando il contesto storico nel quale nacque a partire dalla tradizione antiebraica europea, di conoscere le motivazioni che hanno portato alla discriminazione degli ebrei, la nascita dei ghetti, le leggi razziali, la deportazione, ma soprattutto di approfondire la memoria locale, conoscere storie, persone, luoghi che riguardano la Puglia e stabiliscono un forte legame con la realtà che i ragazzi vivono quotidianamente.

Il progetto intende inoltre ricercare e fare emergere gli aspetti positivi che, anche in un evento drammatico come la Shoah si possono trovare, come le tante storie di chi ha resistito ai soprusi per difendere i propri valori, ha lottato per la vita, ha creduto nel futuro. C’è anche una pagina della Shoah fatta di calore e solidarietà umana che ha visto protagonista la nostra gente, che è stata capace di accogliere, permettendo a tante persone vissute nel buio del terrore di riconquistare gradualmente il sorriso e una vita normale.

Durante i workshop saranno proiettati il videodocumentario realizzato dall’UCEI e dal FARM sulla presenza degli “Ebrei in Italia e in Puglia” (2017) e il film “Rinascere in Puglia” (anno 2015), che si alterneranno a momenti di confronto e discussione Ogni giornata avrà ospiti studiosi, storici, testimoni diretti, giornalisti, registi.

Questo il calendario dei workshop:

· lunedì 22 gennaio – Bari Anchecinema

· martedì 23 gennaio – Galatina Cinema Tartaro

· mercoledì 24 gennaio – Taranto Teatro Tatà

· giovedì 25 gennaio – Brindisi Teatro Verdi

· venerdì 26 gennaio – Francavilla Fontana Teatro Italia

· sabato 27 gennaio – Lecce Cinema Antoniano.

Per ulteriori informazioni www.Pugliashoah.it