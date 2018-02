Bari, Fiera e sagra di San Nicola 2018: in pubblicazione l’avviso per la concessione dei posteggi agli operatori ambulanti

Ecco tutte le info

BARI – È in pubblicazione sul sito del Comune l’ [ https://www.comune.bari.it/-/avviso-pubblico-assegnazione-posteggi-fiera-sagra-di-san-nicola-2018 | avviso per la concessione

temporanea dei posteggi nell’ambito della Fiera e sagra di San Nicola 2018 ] , in programma nei giorni 6, 7, 8 e 9 maggio prossimi.

Gli operatori interessati all’assegnazione degli spazi per la vendita di prodotti non alimentari, d’artigianato, dell’enogastronomia pugliese o titolari di paninoteche mobili – fast food, friggitorie e street food -, purché muniti di titolo abilitativo all’esercizio del commercio su area pubblica (sia di tipo “A” sia di tipo “B”), potranno inoltrare domanda al Comune utilizzando l’apposito modulo allegato all’avviso.

La concessione di posteggio sarà valida solo per l’edizione 2018 della manifestazione e ad ogni operatore non sarà rilasciata più di una concessione.

Nella domanda dovrà essere indicata la zona di interesse con l’eventuale numero di preferenza dello stallo. Le zone di lungomare occupate dalla manifestazione e gli stalli da assegnare sono indicativamente :

· sagra/fiera lato mare – lungomare Imperatore Augusto: massimo 46 posteggi saranno riservati principalmente allo stazionamento di paninoteche mobili – fast food, friggitorie e street food

· sagra/fiera lato terra – lungomare Imperatore Augusto: massimo 94 posteggi

· sagra/fiera lato terra – lungomare Imperatore Augusto: massimo 28 posteggi, tra via Genovese e il Fortino Sant’Antonio

· sagra/fiera lato mare – lungomare Imperatore Augusto: massimo 5 posteggi nel tratto compreso tra il teatro Margherita e il pontile verso il molo Sant’Antonio

· sagra/fiera lato giardino Carofiglio, in via Genovese: massimo 3 posteggi.

In ogni caso nessuna occupazione è autorizzata oltre il limite dell’incrocio tra il lungomare Imperatore Augusto e corso Vittorio Emanuele.

Le istanze saranno esaminate con l’obiettivo di stilare le relative graduatorie distinte per ciascun tratto tra quelli suindicati, utilizzando i seguenti criteri:

a) professionalità acquisita nella fiera/sagra di San Nicola a partire dall’annualità 2009, determinata in base al numero di volte che l’operatore vi ha partecipato (punti 10 per ogni annualità per un massimo di 50 punti)

b) anzianità di iscrizione presso il Registro delle Imprese di commercio al dettaglio su aree pubbliche riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando (anzianità di iscrizione fino a 5 anni punti 40, maggiore di 5 anni fino a 10 anni punti 50, oltre i 10 anni punti 60)

c) a coloro che, unitamente all’istanza di assegnazione del posteggio, produrranno autocertificazione di regolarità contributiva saranno assegnati punti 3

d) in caso di parità di punteggio si terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande.

Il termine ultimo per la ricezione delle istanze, che dovranno essere inviate esclusivamente via pec all’indirizzo [ mailto:sviluppoeconomico.comunebari@pec.rupar.puglia.it | sviluppoeconomico.comunebari@pec.rupar.puglia.it ] , scade il prossimo 26 marzo.

Il 10 aprile sarà pubblicata la graduatoria degli aventi diritto insieme all’elenco delle domande ritenute inammissibili.

Dal 4 al 5 maggio gli aventi diritto all’assegnazione del posteggio, o un loro delegato, dovranno presentarsi, muniti di copia del documento di riconoscimento e marca da bollo da € 16, presso gli uffici della ripartizione Sviluppo economico, in largo Chiurlia 27, per il ritiro della concessione del posteggio. Il mancato ritiro varrà a tutti gli effetti come rinuncia alla partecipazione alla manifestazione.

Come specificato nell’avviso, la pubblicazione delle graduatorie sul sito ufficiale del Comune di Bari [ http://www.comune.bari.it/ | www.comune.bari.it ] – area tematica “Commercio, imprese e demanio marittimo”, nonché l’affissione presso gli uffici al primo piano della ripartizione Sviluppo Economico in largo Chiurlia 27, equivale a notifica agli operatori, pertanto non seguirà comunicazione ai singoli partecipanti.