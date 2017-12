Bari, il Comune e Unicredit ancora insieme per la solidarietà

Presentate le nuove iniziative a tutela delle persone fragili grazie al contributo di 40 mila euro della banca tesoriera

BARI – Anche in vista del nuovo anno la collaborazione tra il Comune di Bari e UniCredit – banca tesoriera del Comune di Bari – è all’insegna della solidarietà e dell’attenzione nei confronti delle persone più fragili della comunità.

Numerose sono, infatti, le iniziative tra cultura e sociale che saranno realizzate dall’amministrazione comunale grazie al contributo annuale di 40.000 euro assicurato da UniCredit, che si aggiungono a quelle già promosse dagli assessorati competenti e dalla rete cittadina del welfare. Le hanno illustrate alla stampa, questa mattina, il sindaco Antonio Decaro, il direttore regionale Sud di UniCredit Elena Goitini, gli assessori al Welfare e alle Culture, Francesca Bottalico e Silvio Maselli, il presidente dell’associazione di volontariato InConTra Gianni Macina e i rappresentanti dell’associazione culturale Vitruvians Performing Arts, vincitrice dell’avviso per l’organizzazione del festival delle arti di strada, organizza “ViandARTE – Festival delle arti di strada 2017”.

“Negli ultimi 3 anni abbiamo erogato oltre 120.000 euro per la realizzazione di attività rivolte alle fasce più disagiate della comunità locale, nell’ambito della gestione del Servizio di Tesoreria del Comune di Bari – ha spiegato Elena Goitini , direttore regionale Sud di UniCredit – un segno tangibile della vicinanza della banca alle esigenze della comunità locale. Il sostegno di UniCredit alle fasce più in difficoltà della comunità, tuttavia, non si esprime soltanto nell’ambito della collaborazione con il Comune di Bari, ma anche grazie ad iniziative che UniCredit porta avanti autonomamente in Puglia e che negli ultimi due anni ci hanno visto erogare oltre 167.000 euro per progetti di utilità e di inclusione sociale. L’incontro di oggi testimonia la volontà di UniCredit di rafforzare il legame con la città e conferma come l’attività della banca per il territorio non si esaurisca solo dal punto di vista del supporto economico e finanziario, ma produca anche effetti sociali e culturali”.

“Una comunità per crescere ed essere forte ha bisogno di alleati forti – ha dichiarato il sindaco Decaro -. Alleati presenti e legati al territorio, come ancora una volta dimostra di essere il gruppo Unicredit che sceglie di collaborare con l’amministrazione comunale, finanziando tante attività e, soprattutto, sostenendo la crescita culturale e sociale del nostro territorio attraverso la promozione di iniziative che mirano a sviluppare nei nostri concittadini una coscienza critica, che li aiutano a trovare gli strumenti per affrontare un momento di difficoltà o che semplicemente insegnano loro a stare insieme. Perché anche nei momenti più complicati, stare insieme può significare essere più forti e fare la differenza. Una città può guardare con fiducia al futuro solo se forte è il senso di comunità che la attraversa, se è capace di non lasciare indietro nessuno e di lavorare perché la solidarietà e l’attenzione alle persone più fragili diventino patrimonio condiviso. Questo è il senso di tutte le iniziative che abbiamo messo in campo per questi giorni di festa e lo stesso spirito credo sia condiviso da Unicredit che in questo percorso è accanto a noi”.

“È doveroso, per noi, ringraziare Unicredit non solo per le attività finanziate nel periodo natalizio per sostenere quanti versano in condizioni difficili – ha affermato Francesca Bottalico – ma per il contributo fondamentale offerto durante tutto l’anno. Grazie a questa collaborazione stiamo per concludere un bando di gara rivolto a minori e adulti con disabilità, attraverso la valorizzazione del lavoro delle associazioni cittadine. Ma non dimentichiamo il Festival del libro sociale e di comunità, organizzato dalla rete di Bari Social Book, le persone più fragili hanno bisogno, come tutti, di crescere anche attraverso un accesso più agevole alla cultura. Inoltre, sempre Unicredit, contribuisce all’approvvigionamento dei prodotti per le famiglie utenti della Casa delle Bambine e dei Bambini, che in un anno sono quasi triplicate, e alla realizzazione della cena di San Silvestro e il pranzo di Capodanno organizzato dall’associazione InConTra”.

“Grazie al contributo fondamentale di Unicredit – ha concluso Silvio Maselli – per il secondo anno consecutivo siamo riusciti a organizzare, in tempi rapidissimi per una pubblica amministrazione e attraverso un bando di gara, il Festival delle Arti di Strada, in programma dal 27 al 30 dicembre. Sarà un percorso artistico evocativo di arti antiche, come quelle coreutiche e circensi, che si snoderà tra i vicoli di Bari vecchia. L’associazione Vitruvians Performing Arts, vincitrice della gara, ha organizzato circa 110 eventi con il coinvolgimento di oltre 20 artisti di strada e di una street band”.

Di seguito le principali iniziative che godono del sostegno di Unicredit:

“Bari Arti di Strada” (B.Art.s) – seconda edizione

Dopo la prima, fortunata edizione, il festival delle arti di strada torna per il secondo anno consecutivo a proporre spettacoli che spaziano dall’acrobatica alla giocoleria, dal cabaret alla musica popolare, dall’equilibrismo alla danza, dalla clowneria ai giochi con il fuoco per incantare adulti e bambini.

Progetti a favore di soggetti con disabilità

Unicredit partecipa al finanziamento dell’avviso per la concessione di contributi alle associazioni senza scopo di lucro che si occupano della disabilità e che promuovano attività per l’inclusione sociale, l’integrazione e l’autonomia, privilegiando il movimento e la promozione socio-culturale. Si tratta del primo intervento in tal senso dell’assessorato al Welfare, che intende così perseguire, in coerenza con le finalità dell’amministrazione comunale, obiettivi di socializzazione, crescita culturale, conoscenza del territorio e di benessere psico-fisico attraverso la realizzazione di progetti rivolti a minori e adulti con disabilità.

Bari Social Book

Grazie al contributo di Unicredit sarà organizzata la seconda edizione del Festival del libro sociale e di comunità nell’ambito dell’iniziativa Bari Social Book, la rete che intende implementare una politica organica di sostegno all’educazione alla lettura per favorire la crescita del benessere individuale e di comunità, attivando e valorizzando presidi di lettura popolare allestiti in luoghi di cura, socialità ed accoglienza già strutturati ed organizzati, come pure in spazi informali di ritrovo quali piazze, giardini e strade, anche in forma itinerante.

La Casa dei bambine e dei bambini

È il centro polifunzionale per l’infanzia del Comune dedicato alle famiglie fragili con figli piccoli (da 0 a 36 mesi) per sostenere i loro bisogni attraverso servizi educativi, percorsi per la genitorialità e l’offerta di beni di prima necessità presso l’Emporio e la Boutique sociale.

Inoltre Unicredit conferma il proprio sostegno ai tradizionali momenti conviviali promossi dall’amministrazione comunale durante le festività natalizie per consentire a chi è solo, o in difficoltà, di trascorrere alcune giornate speciali in compagnia. Sono confermati infatti gli appuntamenti con la cena di San Silvestro e il pranzo di Capodanno , momenti all’insegna della solidarietà negli spazi dello Stadio del Nuoto coordinati dai volontari dell’associazione InConTra e realizzati grazie alla generosità della Ladisa ristorazione. Un esempio di sinergia tra pubblico e privato per una comunità che sa stringersi introno a chi è più fragile.

Infine, grazie alla disponibilità di Unicredit, è stato possibile acquistare 40 tute sportive per gli ospiti dell’Istituto penitenziario per minori “Fornelli”, 200 felpe in pile da distribuire tra le persone senza dimora che vivono sul territorio cittadino, album da disegno e colori per i piccoli degenti del Giovanni XXIII e ancora alberi di natale, presepi e San Nicola di cioccolato per i bambini di diverse comunità straniere e per associazioni e famiglie che assistono ragazzi con disabilità.