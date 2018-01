Bari, al Giovanni XXII la manifestazione di beneficenza “Premio solidarietà e la Befana”

Appuntamento per domani, sabato 6 gennaio alle ore 10

BARI – Domani, sabato 6 gennaio, alle ore 10, presso l’ospedale pediatrico Giovanni XXII, si terrà la manifestazione di beneficenza organizzata dall’associazione Impegno 95 per i trent’anni del “Premio solidarietà e la Befana”.

Saranno presenti il direttore artistico e il presidente dell’associazione, Nicola Papagna e Gaetano Balena. Durante la manifestazione l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone premierà con le targhe “Premio solidarietà” il giornalista Onofrio Pagone per il miglior libro dell’anno “Io non ho sbagliato”, Nicole Cascione per il miglior documentario sul volontariato ospedaliero, il direttore dell’azienda Getrag Bob Taylor per l’impegno svolto nel sociale e per il progetto lavoro, Ci.di. – Comunità Islamica della Puglia per l’impegno svolto nel sociale e interculturale religioso e Fabio De Nunzio per aver raccontato nel suo libro, “Sotto il segno della bilancia”, fatti realmente accaduti.

Parteciperanno l’attore comico Nicola Pignataro, Michele Fanelli, la cantante Sarah De Bartolomeo e le due sorelline De Felice; sarà anche effettuato un collegamento telefonico con Checco Zalone.

Al termine della manifestazione saranno consegnati dei doni ai bambini degenti offerti da aziende, associazioni e istituzioni del territorio.