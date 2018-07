Antonello Venditti, ultimi biglietti disponibili per il 5 agosto a Lecce

Il concerto si terrà in piazza Libertini alle 21:30. Biglietti in prevendita su Ticketone

LECCE – Manca poco meno di un mese all”’*Unplugged Tour*” di *Antonello Venditti*, che *sarà a Lecce giovedì 5 agosto* per ripercorrere cinquant’anni di carriera sulle note dei brani più amati di sempre, riarrangiati in chiave acustica per un attesissimo concerto evento suonato al pianoforte in compagnia di un quartetto di musicisti. *Dalle 21:30, Piazza Libertini* si riempirà della potente estensione vocale del cantautore romano, pronto a far venire i brividi su *Lilly*, *Ricordati di me* e *Notte prima degli esami*, e a far cantare tutti a squarciagola con *Roma Capoccia*, *Buona Domenica, Ci vorrebbe un amico* fino ai più recenti *Dalla pelle al cuore* e *Tortuga*.

*L’Unplugged Tour di Antonello Venditti* è un evento davvero unico, un regalo destinato ai numerosi fan del cantautore e per l’unica data in Puglia toccherà proprio Lecce, *già sold out in prevendita in alcuni settori e con l’ultima disponibilità di biglietti che continua ad andare a ruba!*

Con trenta milioni di album venduti, Venditti è uno dei cantautori tra i più prolifici a livello nazionale e le sue canzoni hanno accompagnato una generazione. Romano doc, a 14 anni dimostra la sua abilità di cantautore, scrivendo “Sora Rosa” (dedicata alla nonna) e “Roma Capoccia”. All’inizio degli anni Settanta nasce l’amicizia con Francesco De Gregori, con cui nel 1972 pubblica il primo album, “Theorius Campus”. La sua vena creativa è inarrestabile e lo porta a pubblicare un album all’anno per diverso tempo. Primo cantautore italiano a “cantare” di politica (“Compagno di scuola”), di droga e di sesso (“Lilly”), il 1975 segna l’inizio del successo. Negli anni Ottanta e inizio Novanta arrivano brani romantici e sentimentali, che entrano nel repertorio classico della canzone italiana: da “Notte prima degli esami” a “Ricordati di me”, da “Ci vorrebbe un amico” ad “Alta marea”. Il cavallo di battaglia più popolare lo compone in occasione del secondo scudetto della Roma: Grazie Roma, eseguita la prima volta davanti a 250.000 spettatori, diviene l’inno di chiusura di ogni incontro di calcio della squadra allo stadio Olimpico. Il 2013 lo vede duettare con Max Pezzali nell’album “Max 20” ed interpretare se stesso in un cameo nel film La grande bellezza di Paolo Sorrentino. Del 2015 è l’ultimo album di inediti pubblicato, Tortuga.

L’evento rientra nella rassegna “*Suoni nel Barocco” *ed è organizzato da *Faraway con il patrocinio del Comune di Lecce*. Le prevendite sono disponibili su *TicketOne online *e presso i punti vendita autorizzati. Quattro le tipologie di biglietto, dai 40€ ai 70€: poltrona non numerata (*sold out*), poltrona numerata, poltronissima numerata e poltronissima gold numerata (*sold out*). Apertura cancelli: h. 20:00 – Inizio concerto: h. 21:30, Infoline 3487807154.