Abaterusso sul nuovo Ospedale del Sud Salento

“Emiliano segua gli interessi del Basso Salento, non quelli di bottega”

BARI – “Sull’ospedale del Sud Salento il Presidente Emiliano porta avanti una scelta senza senso, frutto di non si sa quale percorso che necessita di spiegazioni“.

Così in una nota Ernesto Abaterusso, presidente Gruppo consiliare Art.1 – MDP Liberi e Uguali in Regione Puglia, che aggiunge: “Siccome il territorio del basso Salento è già servito dai nosocomi di Scorrano e Tricase, chiediamo al Presidente Emiliano, titolare della delega alla Sanità, le motivazioni di tale insensata e antieconomica scelta che pesa sulla testa dei cittadini salentini per un mero interesse di bottega. Quel sito, infatti, va ricordato, è frutto di un vecchio inciucio tra Blasi e Fitto che nasconde operazioni poco chiare su terreni e siti assai improbabili e dubbi su cui non è stata fatta alcuna caratterizzazione perché chissà cosa ne verrebbe fuori qualora si andassero a studiare meglio le carte. Balzano agli occhi anche le puntuali inchieste giornalistiche che su tale operazione sono state pubblicate negli anni e che denunciano vicende poco chiare sulle quali occorrerebbe fare piena luce. Lo diciamo sommessamente al Presidente Emiliano: si fermi e si occupi di più e meglio delle risposte che la sanità pugliese deve dare alle domande di cura e di assistenza dei cittadini. Non dia la copertura della Regione ad una operazione smaccatamente clientelare e speculativa. Noi di Art Uno….. ci opporremo in ogni modo“.