Abaterusso su Tap

“Per i 5 Stelle solo una promessa elettorale”

BARI – “Sulla questione Tap i grillini stanno mostrando ancora una volta tutta la loro inadeguatezza e inaffidabilità . Dopo aver promesso che mai l’approdo del gasdotto sarebbe arrivato sulla spiaggia di San Foca, oggi fanno marcia indietro con buona pace di quanti li hanno appoggiati, sostenuti e votati. Mi chiedo: che fine hanno fatto le barricate e le battaglie? Temo che a domanda non seguirà mai risposta. Fatto sta che ci saremmo aspettati ben altro impegno nell’affrontare il problema, anziché ingannare e tradire un territorio e con esso tutto il suo elettorato. Se questo è il governo del cambiamento e il nuovo che avanza allora viene d’istinto fare un salto indietro per impedire che sia l’Italia a indietreggiare di anni! Forse il governo del cambiamento, la Ministra Lezzi che, proprio come la Bellanova, pensa più alla poltrona che alla coerenza, e gli stessi consigliere regionali grillini, fino a questo momento rimasti silenti, farebbero bene a riflettere e mantenere le promesse fatte alla Puglia e ai pugliesi se non vogliono continuare con il disastro politico che su tutti i fronti stanno facendo“. Lo afferma in una nota il rappresentante di Art. 1 Mdp/LeU, Ernesto Abaterusso.