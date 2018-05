1° Trofeo Grande Salento – Formula Challenge

Si parte domenica 20 maggio da Torricella (c.s. n. 1)

RUFFANO (LE) – Una serie di tre competizioni di Formula Challenge, da disputarsi in terra jonica e salentina tra maggio e novembre: parte questo weekend, dal miniautodromo “Pista Fanelli”, a Torricella, in provincia di Taranto, il 1° Trofeo “Grande Salento”, organizzato dalla Scuderia Salento Motor Sport e valido per il Trofeo Italia Sud ACISport (che comprende le regioni Puglia, Campania e Sardegna).

Il Trofeo è aperto a tutti i titolari di Licenza di Concorrente e/o Conduttore ACI Sport, in corso di validità. Si potrà partecipare con tutti i tipi di auto da corsa Aci Sport (formula, prototipi, speciale slalom, E1, Gt, formula, rally, minicar, racing start e storiche). Ghiotto è il montepremi, che ammonta a 5 mila euro. Il torneo è stato strutturato con un interessante sistema di coefficienti e di punteggio, che prevede l’utilizzo di bonus, ed assegnerà i titoli piloti, femminile, under 23 e scuderie. Teatri della kermesse saranno il miniautodromo di Torricella, il 20 maggio e l’8 luglio (Formula Challenge Magna Grecia), e il kartodromo Pista Salentina di Marina di Ugento, in provincia di Lecce, il 25 novembre (Formula Challenge Terre Joniche).

Il programma prevede nel pomeriggio di sabato 19 maggio lo svolgimento delle verifiche tecniche e sportive, a partire dalle ore 15,00. Domenica 20 maggio si parte alle ore 9:30, con le prove di qualificazione, seguite, alle 10.30 dalle gare, fino alle 17:00 circa. La gara si svolgerà sull’intero circuito, lungo 1.350 mt., da percorrere per quattro giri. Provengono da Puglia e Basilicata i piloti pronti a sfidarsi sul tracciato, in prove ad inseguimento, con 4-5 vetture, tutte insieme in una gara che promette spettacolo. Come già accaduto nello Slalom Valle d’Itria domenica scorsa, sulle vetture in gara comparirà l’adesivo dedicato al fasanese Sante Quaranta, direttore di gara e personaggio molto amato nell’ambiente dei motori, scomparso il 7 maggio scorso per un infarto mentre conduceva uno scuolabus. La direzione di gara del torneo è stata affidata al lucano Carmine Capezzera. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.salentomotorsport.it (info tel. 0833 692959)